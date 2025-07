Niemcy mają plan na Polskę. Mówią o aresztowaniu!

Dziennik "Bild" podkreślił, że największym zagrożeniem dla "Die Mannschaft" będzie Ewa Pajor, którą nazwano "polskim Messim". Zdaniem niemieckich dziennikarzy, zadanie powstrzymania snajperki Barcelony otrzyma Janina Minge, wicekapitan kadry.

Tabloid użył zresztą bardzo obrazowego określenia, podając, że Minge będzie musiała... "zaaresztować" (niem. "verhaften") Ewę Pajor. Ta gra słów nabiera wyjątkowego znaczenia, gdyż zawodniczka VfL Wolfsburg jest z zawodu... policjantką.

- Pochodzę z policyjnej rodziny. Mój tata i moi dwaj bracia są funkcjonariuszami, dlatego i ja zdecydowałam się podążać tą drogą. Łączyłam grę w SC Freiburg ze szkoleniem, a potem stażem w policji. Moi przełożeni szli mi jednak na rękę, bo musiałam oczywiście chodzić na patrol, ale nie byłam przypisana do konkretnych zmian i nie musiałam jednorazowo wyrabiać konkretnej liczby godzin. Kiedy miałam trening, mogłam skończyć służbę wcześniej od pozostałych. A co do meczu, to wiemy, że Ewa Pajor jest niezwykle dobrą zawodniczką, ale myślę, że znajdziemy na nią sposób - wyjaśniła "Bildowi" Minge.

Pierwszy mecz na Euro 2025 reprezentacja Polski zagra w piątek (4 lipca) o 21.00 z Niemkami. Kolejne spotkania "Biało-Czerwone" rozegrają 8 lipca (ze Szwecją) i 12 lipca (z Danią).