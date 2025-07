Plaga w siatkarskiej drużynie z Radomia! "Najlepsza przyjmująca zeszłego sezonu"

Agata Plaga (rocznik 2001) gra na pozycji przyjmującej. Reprezentowała barwy klubów: Legionovia Legionowo, South Florida Bulls (USA) oraz Enea Energetyk Poznań. W 2023 roku została siatkarką drużyny Eco Harpoon Los Nowy Dwór Mazowiecki, gdzie grała przez dwa sezony.

Największe sukcesy tej zawodniczki w dotychczasowej karierze to złoty (2025) i brązowy medal 1. Ligi (2024), Akademickie Mistrzostwo Polski (2024, 2025) oraz awans do Final Four Pucharu Polski (2020).

W poprzednim sezonie z klubem z Nowego Dworu Mazowieckiego wywalczyła awans do Tauron Ligi. Została także uznana za MVP ostatniego, decydującego o awansie meczu finałowego.

– Najlepsza przyjmująca 1. Ligi zeszłego sezonu idealnie wpisuje się w nasze zapotrzebowanie na tej pozycji. Gdy tylko padła propozycja zakontraktowania Agaty - nie zastanawialiśmy się ani chwili. Wiem, że ta zawodniczka, która - mamy nadzieję - będzie reprezentować Polskę na Uniwersjadzie, będzie dużym wzmocnieniem naszego zespołu – powiedział dyrektor zarządzający Radomki Łukasz Kruk.

