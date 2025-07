PZPN planuje budowę ośrodka dla reprezentacji. Wiadomo, gdzie powstanie

Dokument sygnowali Kulesza i sekretarz generalny federacji Łukasz Wachowski, a ze strony samorządu – burmistrz Karczewa Michał Rudzki i przewodniczący rady miejskiej w Karczewie Piotr Kwiatkowski.

ZOBACZ TAKŻE: Polki grają z Niemkami na Euro. "Mamy Pajor. Wstydu nie będzie"

"Główny cel pozostaje niezmienny. Chcemy stworzyć bazę treningową dla wszystkich reprezentacji Polski. Taki ośrodek to bardzo ważny krok, nie tylko w wymiarze infrastrukturalnym, ale przede wszystkim strategicznym. To inwestycja w przyszłość naszych reprezentacji i całej polskiej piłki. Chcemy dać przestrzeń do badań i edukacji nie tylko dla reprezentacji, ale również trenerów, członków sztabów, sędziów" – zapowiedział Kulesza, cytowany na stronie PZPN.

Burmistrz Karczewa podkreślił natomiast, że podpisanie listu intencyjnego z PZPN to ważny krok dla tej gminy i jej sportowej przyszłości, a zarazem "impuls dla lokalnej gospodarki".

"Karczew ma bogate tradycje piłkarskie, a futbol od lat jednoczy pokolenia mieszkańców, od dzieci po seniorów. Współpraca z PZPN otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju infrastruktury, szkolenia młodzieży i wsparcia lokalnych inicjatyw. Wierzę, że wspólnie stworzymy solidne fundamenty dla dalszego rozwoju piłki nożnej w Gminie Karczew, z korzyścią dla całej naszej społeczności" – powiedział Rudzki.

Planowany ośrodek może pełnić rolę centralnej bazy treningowej dla wszystkich reprezentacji Polski – zarówno męskich, jak i kobiecych, od drużyn seniorskich po młodzieżowe.

"Nowoczesne centrum szkolenia, dedykowane wszystkim piłkarskim reprezentacjom Polski, może na stałe rozwiązać wiele kwestii organizacyjnych, dając jednocześnie gwarancję optymalnych warunków do pracy dla wszystkich kadr narodowych, męskich i kobiecych" – zaznaczył Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

BS, PAP