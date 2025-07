Wicemistrz świata skończył karierę. Zdobywca Ligi Mistrzów odwiesił buty na kołek

Rakitic zostanie w klubie ze Splitu i będzie asystentem nowego dyrektora sportowego Gorana Vucevica.

„Jest inteligentny, ma świetne pomysły i dobrze rozumie futbol, ale przejście od korków do garnituru nigdy nie jest łatwe” – powiedział trener Hajduka, komentując nowy etap kariery Rakitica.

Piłkarz rozpoczął profesjonalną przygodę w szwajcarskiej Bazylei w Szwajcarii, a następnie przeniósł się do Schalke 04 Gelsenkirchen, gdzie spędził trzy i pół sezonu. Jego kariera nabrała rozpędu w Hiszpanii, w Sevilli i Barcelonie, z którą triumfował w Lidze Mistrzów (2015). Po krótkim epizodzie w saudyjskim Al-Shabab, latem 2024 roku rozgrywający wrócił do ojczyzny, by zasilić Hajduka Split.

Rakitic reprezentował Chorwację podczas trzech mistrzostw Europy (2008, 2012, 2016) oraz dwóch mundiali (2014 w Brazylii i 2018 w Rosji, gdzie zdobył tytuł wicemistrzowski). Pełnił funkcję kapitana reprezentacji i wyróżniał się jako lider utalentowanego pokolenia, współpracując na boisku z takimi gwiazdami jak Luka Modric czy Ivan Perisic.

MS, PAP