Gdzie obejrzeć piątkowe mecze Wimbledonu?

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku, mecze Wimbledonu można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wimbledon 2025. Gdzie oglądać? Transmisje TV i stream online - 04.07

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Studio

14:30 Taylor Fritz - Alejandro Davidovich Fokina (M. Muras)

16:00 Kamil Majchrzak - Arthur Rinderknech (D. Olejniczak, R. Szymanik)

18:30 Aryna Sabalenka - Emma Raducanu (T. Tomaszewski, T. Wiktorowski)

Polsat Sport 2:

14:00 Diane Parry - Sonay Kartal (R. Spiak, T. Wiktorowski)

16:30 Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz (M. Łuczak)

18:00 Elise Mertens - Elina Switolina (M. Krogulec)

Polsat Sport 3:

12:00 Anastazja Pawluczenkowa - Naomi Osaka (D. Olejniczak, P. Kania-Choduń)

14:00 Laura Siegemund - Madison Keys (D. Olejniczak, P. Kania-Choduń)

16:00 Mattia Bellucci - Cameron Norrie (M. Krogulec)

Polsat Sport Fight (kort nr 3):

12:00 Dalma Galfi - Amanda Anisimowa (A. Romański)

14:00 Andriej Rublow - Adrian Mannarino (A. Romański)

16:00 Nuno Borges - Karen Chaczanow (D. Żbik)

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Studio

14:30 Taylor Fritz - Alejandro Davidovich Fokina (M. Muras)

16:00 Kamil Majchrzak - Arthur Rinderknech (D. Olejniczak, R. Szymanik)

18:30 Aryna Sabalenka - Emma Raducanu (T. Tomaszewski, T. Wiktorowski)

Polsat Sport Premium 2 (kort nr 8 od 13:30 - bez komentarza):

K. Krawietz/T. Puetz - M. Romios/R. Seggerman

K. Siniakova/T. Townsend - M. Kessler/C. Tauson

K. Krawietz/E. Perez - N. Lammons/A. Panova

Polsat Sport Premium 3 (kort nr 12 od 12:00 - bez komentarza):

Solana Sierra - Cristina Bucsa

Kamilla Rachimowa - Linda Noskova

Kamil Majchrzak - Arthur Rinderknech

Polsat Sport Premium 4 (kort nr 14 od 12:00 - bez komentarza):

T. Babos/L. Stefani - H. Guo/A. Panova

S. Doumbia/F. Reboul - A. Erler/C. Frantzen

S. Hsieh/J. Ostapenko - M. Kostyuk/E. Ruse

S. Doumbia/F. Wu - N. Skupski/D. Krawczyk

Polsat Sport Premium 5 (kort nr 17 od 13:30 - bez komentarza):

B. Harris/M. Willis - H. Heliovaara/H. Patten

P. Kudermetova/Z. Sonmez - G. Dabrowski/E. Routliffe

H. Patten/O. Nicholls - A. Molteni/A. Muhammad

Polsat Sport Premium 6 (kort nr 18 od 12:00 - bez komentarza):

L. Glasspool/G. Olmos - J. Withrow/I. Khromacheva

H. Chan/B. Krejcikova - S. Errani/J. Paolini

Luciano Darderi - Jordan Thompson

Polsatsport.pl:

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):

F. Cabral/L. Miedler - P. Nouza/P. Rikl

R. Matos/M. Melo - N. Mektic/M. Venus

H. Baptiste/C. McNally - B. Haddad Maia/L. Siegemund

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):

F. Romboli/J. Smith - G. Andreozzi/M. Demoliner

Q. Gleason/I. Martins - M. Andreeva/D. Shnaider

R. Cash/J. Tracy - R. Hijikata/D. Pel

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

E. Hozumi/A. Sutjiadi - J. Aleksandrowa/S. Zhang

M. Arevalo/M. Pavic - P. Martinez/J. Munar

S. Arends/D. Schuurs - J. Paris/E. Silva

A. Vavassori/S. Errani - J. Cash/H. Watson

Kort numer 16 (od 13:30 - bez komentarza):

C. Osorio/A. Parks - N. Melichar-Martinez/L. Samsonowa

J. Murray/E. Appleton - D. Stevenson/M. Lumsden

Y. Bhambri/X. Jiang - C. Harrison/N. Melichar-Martinez