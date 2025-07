3:0 z Anglią! Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła turniej

W grupie C eliminacji ME U22 w mieście Puchov rywalizują Polska, Anglia oraz Słowacja. W turnieju miała wystąpić również reprezentacja Izraela, która jednak wycofała się z rywalizacji ze względu na napiętą sytuację międzynarodową. Awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy wywalczą zwycięzcy pięciu grup oraz dwie drużyny z drugich miejsc.





Zobacz także: Siatkarka reprezentacji Polski zmienia klub! Trafi do ekipy wielokrotnego mistrza

Polki na inaugurację zmierzyły się z reprezentacją Anglii. Mając w składzie zawodniczki doświadczone grą w Tauron Lidze, wygrały tę konfrontację bez większych kłopotów. Z seta na set przewaga rosła 25:16, 25:14... W trzeciej partii Polki dominowały, wygrały 25:9, kończąc jednostronne spotkanie punktowym blokiem.

Reprezentacja Polski miała wyraźną przewagę w ataku, lepiej punktowała też zagrywką (5–1). Nagrodę dla najlepszej zawodniczki (MVP) meczu otrzymała rozgrywająca Aleksandra Walczak.

Polska – Anglia 3:0 (25:16, 25:14, 25:9)