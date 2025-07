Były mistrz świata zatrzymany. Grozi mu deportacja

Chavez, były mistrz świata i syn legendarnego meksykańskiego pięściarza Julio Cesara Chaveza, został zatrzymany przez funkcjonariuszy imigracyjnych w Los Angeles w środę po tym, jak władze ustaliły, że przebywał w USA nielegalnie. Pięściarz kilka dni wcześniej stoczył przegraną walkę z amerykańskim youtuberem Jakiem Paulem w kalifornijskim Anaheim.



Departament Bezpieczeństwa Krajowego wydał oświadczenie, że 39-latek ma „aktywny nakaz aresztowania w Meksyku za udział w przestępczości zorganizowanej oraz handlu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi".

Meksykańska prokuratura poinformowała, że kraj wydał nakaz aresztowania Chaveza Jr. w 2023 roku. Władze USA poinformowały Meksyk, że rozpoczęły procedurę deportacji.

Michael A. Goldstein, prawnik pięściarza, powiedział "Los Angeles Times", że Chavez Jr. „został zatrzymany przed swoją rezydencją przez 25 lub więcej agentów imigracyjnych i innych organów ścigania”.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego oświadczył, że Meksykanin wjechał do USA legalnie w 2023 roku na podstawie wizy turystycznej ważnej do lutego 2024 roku. Dwa miesiące później złożył wniosek o stały pobyt na podstawie małżeństwa z obywatelką USA, „która jest powiązana z kartelem Sinaloa poprzez wcześniejszy związek z nieżyjącym już synem niesławnego przywódcy kartelu Joaquina "El Chapo" Guzmana”. W styczniu, jeszcze za prezydentury Joe Bidena, otrzymał zgodę na ponowny wjazd do USA.

Donald Trump prowadził kampanię prezydencką, obiecując wydalenie milionów nielegalnych migrantów z USA i podjął szereg działań mających na celu przyspieszenie deportacji i ograniczenie liczby przekroczeń granicy.

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum powiedziała w piątek podczas konferencji prasowej, że oczekuje, iż Chavez Jr. zostanie deportowany do Meksyku w celu odbycia kary.

Chavez Jr. zdobył tytuł mistrza świata WBC w wadze średniej w 2011 roku i obronił go trzykrotnie. Posiada bilans walk 54-7 z jednym remisem, ale jego kariera obejmowała również wielokrotne zawieszenia i grzywny za nieudane testy narkotykowe.

