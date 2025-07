O awans na Euro 2025 Polki walczyły w ostatniej fazie eliminacji z Rumunkami oraz Austriaczkami. Oba dwumecze zakończyły się triumfem Biało-Czerwonych i to one, po raz pierwszy w swojej historii zakwalifikowały się na mistrzostwa Europy. Nigdy wcześniej nasze piłkarki nie grały również na mistrzostwach świata czy igrzyskach olimpijskich.

ZOBACZ TAKŻE: Kandydat na selekcjonera przedłużył kontrakt!

4 lipca w swoim debiucie na imprezie rangi mistrzowskiej Polki zmierzą się z Niemkami w Sankt Gallen. Podopiecznie Niny Patalon grały z naszymi zachodnimi sąsiadkami nieco ponad rok temu w eliminacjach ME 2025. Najpierw przegrały u siebie 1:4, a następnie uległy rywalkom na ich terenie 1:3.

Kolejne dwa mecze w mistrzostwach Biało-Czerwone rozegrają w Lucernie - 8 lipca ze Szwedkami, a cztery dni później z Dunkami.

Podczas Euro 2025 16 reprezentacji narodowych podzielono na cztery grupy. W grupie A znalazły się Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Finlandia, w grupie B: Hiszpania, Portugalia, Belgia i Włochy, w grupie C: Polska, Niemcy, Dania i Szwecja, a w grupie D: Francja, Anglia, Walia i Holandia.

Do ćwierćfinałów awansują po dwa zespoły z grupy. Zwycięzca grupy A trafi na drugą drużynę z grupy B, a zwycięzca grupy C zmierzy się z drugim z grupy D. Druga drużyna grupy A trafi na zwycięzcę grupy B, a druga drużyna grupy C na zwycięzcę grupy D.

Mecze 1/4 finału odbędą się w dniach 16-19 lipca, półfinały 22-23 lipca, a finał 27 lipca.



Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

Polsat Sport