Gwiazdor zostaje w Zawierciu. Klub oficjalnie to potwierdził

Gładyr to jeden z najbardziej ogranych zawodników w PlusLidze. 40-latek ma bogate doświadczenie, które zbierał w Ukrainie, Polsce, Turcji i we Włoszech.

ZOBACZ TAKŻE: Lavarini odkrył karty. Znamy kadrę Polski na trzeci turniej Ligi Narodów



W Zawierciu występuje od sezonu 2024/2025. Podczas pierwszego roku w zespole "Jurajskich Rycerzy" zdobył 288 punktów. Teraz będzie miał szansę powiększyć swój dorobek.

Jak poinformował klub - umowa środkowego została przedłużona. Oznacza to, że Gładyr spędzi w Zawierciu jeszcze jeden sezon.

- Obecność tak doświadczonego zawodnika w zespole to zawsze wartość dodana, co Jurij udowodnił w wielu meczach przez cały sezon. Jest to szczególnie prawda, że w przypadku Jurija idzie to w parze ze świetną formą fizyczną i doskonałym występem na boisku. Jego duch walki i zwycięska mentalność zachwycają nie tylko kibicami, ale także młodszymi kolegami z drużyny, dla których często staje się wzorem do naśladowania. Cieszę się, że w przyszłym sezonie będziemy mogli dalej oglądać go w naszych barwach - powiedział prezes klubu Kryspin Baran.