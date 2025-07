Kamil Majchrzak: Gdy grałem aktywnie, to byłem od Francuza wyraźnie lepszy

Tomasz Lorek: Wojciech Fibak, Łukasz Kubot, Jerzy Janowicz, Hubert Hurkacz, a teraz Kamil Majchrzak. Tak prezentują się nazwiska wszystkich Polaków, którzy awansowali do 4. rundy Wimbledonu. Za Tobą kapitalny mecz, gratulacje. Mam wrażenie, że w II secie nieco podałeś rękę Francuzowi, ale później pokazałeś, że faktycznie posiadasz niesamowity cross z backhandu.

Kamil Majchrzak: Dziękuję. To prawda. W 2. secie po raz pierwszy poczułem, że mogę wygrać ten mecz i niepotrzebnie zwolniłem grę, przez co "wpuściłem go do meczu". Wcześniej, kiedy grałem nie tyle ryzykownie, co po prostu aktywnie, byłem od niego wyraźnie lepszy i dobrze, że udało mi się domknąć tę partię, broniąc piłki setowej. Później było widać, że przeciwnik był już nieco zmęczony, a ja pod względem fizycznym czułem się świetnie i byłem gotów grać nawet więcej niż trzy sety.

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Majchrzak poznał rywala. To z nim zmierzy się w czwartej rundzie Wimbledonu

W życiu sporo już przeżyłeś. Czy jesteś zdania, że karma teraz wraca? To, co pokazałeś na korcie, czyli nieustępliwość, hart ducha, pewność siebie, to cechy, którymi wiele razy musiałeś się już wykazać poza boiskiem. Jak ważna w tym wszystkim jest miłość małżonki?

Muszę przyznać, że Marta wycierpiała ze mną najwięcej i to nie tylko przez miesiące, w których trwała sprawa o doping, ale ogólnie. Jesteśmy ze sobą bardzo długo i to jakim jestem człowiekiem i zawodnikiem to też jej zasługa. Wiem, że czasem nie jest łatwo, ale myślę, że dobrze to znosi i staram się być dla niej jak najlepszy. Wydaje mi się, że tworzymy całkiem zgrany zespół i parę.

Christopher Kas mocno Cię wspiera pod względem taktycznym? Pracujecie nad strategią pod kolejnego rywala?

Zawsze dobrze jest być przygotowanym na kolejnego przeciwnika, zwłaszcza że mój tenis jest w miarę elastyczny i mogę go dostosować pod konkretnego rywala. Czymś muszę wygrywać, więc sądzę nawet, że to moja największa siła.

Gdy ktoś taki, jak zwycięzca US Open z 2014 roku Marin Cilić mówi, że Kamil Majchrzak gra inteligentny tenis, to rośniesz?

Tak, jeżeli zachowuję spokój, to pozwalam sobie na stwierdzenia, że gram inteligentny tenis i utrudniam życie moim rywalom.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport