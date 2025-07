Komplet na rozegraniu! Klub z Radomia ogłosił transfer

Oleksandra Molchanova (rocznik 2007) to ukraińska siatkarka, występująca na pozycji rozgrywającej. Karierę rozpoczęła w drugiej drużynie SC Prometey, a ostatni sezon spędziła w zespole VK Bukovynka. Z tym klubem wywalczyła złoty medal Ukraińskiej Superligi oraz Superpuchar Ukrainy. Molchanova jest także reprezentantką swojego kraju.

Zobacz także: Plaga w siatkarskiej drużynie z Radomia! "Najlepsza przyjmująca zeszłego sezonu"

– Nie ukrywamy, że rozeznanie rynku ukraińskiego przez trenera Jakuba Głuszaka pomogło w zakontraktowaniu Oleksandry Molchanovej na pozycji rozgrywającej. To wysoka, młoda i leworęczna zawodniczka, co stanowi dodatkowy atut przy kończeniu piłek w ataku. Jesteśmy zadowoleni z tego transferu i wierzymy, że będzie to istotne wzmocnienie na tej pozycji – powiedział dyrektor zarządzający Radomki Łukasz Kruk.

Pozyskanie ukraińskiej siatkarki oznacza komplet na rozegraniu w ekipie z Radomia. W czerwcu siatkarką Radomki została rozgrywająca reprezentacji Węgier Brigitta Petrenkó, która ostatnio grała w szwajcarskim klubie VC Kanti Schaffhausen.