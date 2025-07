Biało-Czerwone debiutują w mistrzostwach Europy w piłce nożnej kobiet, a ich rywalki triumfowały w nich osiem razy. W fazie grupowej rozgrywanych w Szwajcarii mistrzostw Europy Polki zmierzą się z wyżej notowanymi rywalkami: Niemkami, Szwedkami i Dunkami.

- Bez względu na to, z kim przyszłoby się nam mierzyć, to byłby najważniejszy mecz w naszej karierze. Na pewno chcielibyśmy, żeby kibice byli z nas dumni. Żeby tak było, to od samego początku musimy grać z wielkim zaangażowaniem i zrealizować założenia. To dla nas bardzo istotne - powiedziała obrończyni Paulina Dudek.

W reprezentacji Polski jest wiele zawodniczek, które grały, bądź grają w Bundeslidze. Dlatego znają język niemiecki, co może ułatwić grę w piątkowym meczu.

- To pewnie będzie w stanie nam pomóc, jeśli chodzi o komunikację - zauważyła zawodniczka PSG.

Historia starć z reprezentacją Niemiec jest bardzo niekorzystna dla polskich piłkarek. Przegrały każdą z sześciu potyczek, w tym dwie w 2024 roku.

- To zespół, który od początku będzie chciał dominować i narzucić swój styl gry. Ważne, jak ten mecz będzie się układał. Jak patrzysz na szczyt góry, to on jest odległy, ale jak idziesz konsekwentnie do przodu, to możesz na niego wejść - stwierdziła selekcjonerka reprezentacji Polski Patalon.

Polska obok Walii jest jedną z dwóch drużyn, która debiutuje w mistrzostwach Europy. Patalon ma nadzieję, że udział w Euro 2025 pomoże spopularyzować kobiecy futbol.

- To bardzo ważne dla całego naszego kraju, żeby jak najlepiej zaprezentować się na tym turnieju. Chcemy, żeby to, co osiągniemy miało pozytywny wpływ na rozwój kobiecej piłki - podkreśliła.

Kiedy mecz Polska - Niemcy? O której godzinie?

Kiedy mecz Polska - Niemcy na ME kobiet? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani futbolu.

Mecz Polska - Niemcy rozpocznie się w piątek 4 lipca o godzinie 21:00.