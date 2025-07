Mistrz olimpijski zmienia pozycję! Nowa rola utytułowanego siatkarza

Informację o zmianie pozycji utytułowanego zawodnika przekazał portal O Tempo. Eder przez wiele lat pisał historię brazylijskiej siatkówki, a karierę rozpoczynał w barwach Sogipa Volei, gdzie grał w latach 1998-2001.

Ponadto Eder stanowił o sile takich drużyn jak między innymi Sesi-SP czy Sada Cruzeiro. W 2017 roku spróbował swoich sił w Trentino Volley, a w sezonie 2020-2021 był siatkarzem Berlin Recycling Volleys. Od 2021 roku nieprzerwanie występuje w Sesi Bauru, gdzie jako wszechstronny zawodnik będzie miał teraz okazję zaprezentować się jako atakujący.



Zmiana pozycji doświadczonego zawodnika to pokłosie odejścia Darlana Souzy - jednego z czołowych atakujących reprezentacji Brazylii, który tym razem wybrał włoską Veronę. We wcześniejszych latach o sile kadry stanowił za to Eder, który zdobył dwa srebra mistrzostw świata oraz złoto olimpijskie w 2016 roku.



Reprezentacja Brazylii świetnie zaprezentowała się w dotychczasowych spotkaniach Ligi Narodów i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli po dwóch rozegranych turniejach. Podopieczni Bernardo Rezende wygrali siedem spotkań i przegrali tylko jeden mecz.

PI, Polsat Sport