Przypomnijmy, że w drugiej rundzie Polka zmierzyła się z Caty McNally, z którą w przeszłości występowała w deblu. Amerykanka napsuła sporo krwi Świątek w pierwszym secie. Tenisistka z Raszyna prowadziła 4:1, lecz wtedy 208. zawodniczka świata odrobiła straty i wygrała seta 7:5. W tej sytuacji Świątek musiała "gonić wynik".

ZOBACZ TAKŻE: Wimbledon 2025: Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Polka wróciła do gry w imponującym stylu. Drugą partię wygrała do dwóch, a trzecią do jednego. Tym samym zapewniła sobie awans do trzeciej odsłony zmagań. W niej przyjdzie jej zmierzyć się ze swoją wielką rywalką.

Między Świątek a Collins zawrzało po ich starciu na ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich. Do konfrontacji słownej obu zawodniczek doszło najpierw bezpośrednio po meczu, a następnie na konferencji prasowej. Stroną, która atakowała była Collins, zaś Świątek dziwiła się zachowaniu przeciwniczki i podkreślała, że nie wie, jaka jest geneza jej negatywnego nastawienia do niej.

W sobotę obie panie zagrają ze sobą po raz kolejny. Historia ich starć jest dość długa i znacznie korzystniejsza dla Polki. Świątek pokonywała Amerykankę aż siedmiokrotnie w dziewięciu potyczkach. Tylko dwukrotnie górą była zawodniczka z USA. Niemniej jednak należy podkreślić, iż będzie pierwszy mecz obu pań na korcie trawiastym.

Zwyciężczyni polsko-amerykańskiego boju w kolejnej rundzie zagra z lepszą z pary Clara Tauson - Jelena Rybakina.

Świątek - Collins. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć Wimbledon?

Transmisja meczu w sobotę 5 lipca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek ok. 17:00.

mtu, Polsat Sport