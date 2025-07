Gdzie oglądać sobotnie mecze Wimbledonu?

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wimbledon 2025. Gdzie oglądać? Transmisje TV i stream online - 05.07

Polsat Sport 1:

14:30: Jannik Sinner - Pedro Martinez (Komentarz: T. Tomaszewski, R. Szymanik)

16:30: Iga Świątek - Danielle Collins (M. Muras, D. Olejniczak)

18:30: Novak Djoković - Miomir Kecmanović (D. Olejniczak, R. Szymanik)

Polsat Sport 2:

14:00 Mirra Andriejewa - Hailey Baptiste (F. Gawęcki, T. Wiktorowski)

16:30 M. Linette/B. Pera - L. Kichenok/E. Perez (D. Żbik, P. Kania)

18:00 Ben Shelton - Marton Fucsovics (M. Krogulec)

Polsat Sport 3:

12:00 Clara Tauson - Jelena Rybakina (A. Romański, T. Wiktorowski)

14:00 J. Zieliński/A. Pavlasek - S. Bolelli/A. Vavassori (M. Krogulec)

16:00 Barbora Krejcikova - Emma Navarro (F. Gawęcki)

Polsat Sport Fight (kort nr 3):

12:00 Daria Kasatkina - Ludmiła Samsonova (R. Spiak)

14:00 Grigor Dimitrov - Sebastian Ofner (R. Spiak)

Polsat Sport Premium 1:

Polsat Sport Premium 2 (kort nr 8 od 12:00 - bez komentarza):



K. Rakhimova/A. Siskova - S. Cristea/A. Kalinskaya

J. Zieliński/A. Pavlasek - S. Bolelli/A. Vavassori

Alan Ważny - Joao Pedro Didoni Bonini

Emerson. Jones - Julie. Pastikova

J. Zieliński/S. Hsieh - M. Gonzalez/C. Bucsa

Polsat Sport Premium 3 (kort nr 12 od 12:00 - bez komentarza):

Flavio Cobolli - Jakub Mensik

Zeynep Sonmez - Ekaterina Aleksandrova

Sol Ailin Larraya Guidi - Hannah Klugman

Mia Pohankova - Mika Stojsavljević

Polsat Sport Premium 4 (kort nr 14 od 12:00 - bez komentarza):

N. Balaji/M. Reyes-Varela - M. Granollers/H. Zeballos

Brandon Nakashima - Lorenzo Sonego

A. Muhammad/D. Schuurs - K. Birrell/M. Joint

Annika Penickova - Nellie Wallberg

Polsat Sport Premium 5 (kort nr 17 od 12:00 - bez komentarza):

H. Nys/E. Roger-Vasselin - J. Schnaitter/M. Wallner

V. Kudermetova/E. Mertens - M. Bouzkova/A. Danilina

O. Gadecki/D. Krawczyk - X. Jiang/F. Wu

H. Heliovaara/A. Danilina - S. Verbeek/K. Siniakova

Polsat Sport Premium 6 (kort nr 18 od 12:00 - bez komentarza):

Belinda Bencic - Elisabetta Cocciaretto

Marin Cilić - Jaume Munar

M. Linette/B. Pera - L. Kichenok/E. Perez

Charo Esquiva Banuls - Hollie Smart

Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

Eric Lorimer - Yannik Alvarez

Maxwell Exsted - Rhys Lawlor

Dylan Davies - Yannick Theodor Alexandrescou

Vendula Valdmannova - Daniela Piani

Luna Vujović - Daniella Britton

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):

F. Reboul/U. Eikeri - M. Pavić/T. Babos

T. Arribage/P. Trhac - M. Gonzalez/A. Molteni

Mika Buchnik - Ruien Zhang

Giulia Safina Popa - Luna Maria Cinalli

Jack Satterfield - Ivan Ivanov

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):

I. Khromacheva/F. Stollar - A. Detiuc/I. Shymanovich

M. Ebden/J. Ostapenko - E. King/T. Townsend

Flora Johnson - Sarah Melany Fajmonova

Nauhany Vitoria Leme Da Silva - Maya Iyengar

William Moxon - Dominick Mosejczuk

Kort numer 7 (od 12:00 - bez komentarza):

A. Goransson/H. Chan - M. Arevalo/S. Zhang

Jeline Vandromme - Neus Torner Sesano

P. Herbert/J. Thompson - M. Bellucci/F. Marozsan

Yushan Shao - Kali Supova

Kort numer 9 (od 12:00 - bez komentarza):

Maximus Dussault - Ziga Sesko

Aran Selvaraasan - Keaton Hance

Laima Vladson - Eva Bennemann

Thilo Behrmann - Thijs Boogaard

Sonja Zhenikova - Ksenia Efremova

Kort numer 10 (od 12:00 - bez komentarza):

Jan Kumstat - Kriish Tyagi

Ryan Cozdad - Max Schoenhaus

Diana-Iona Simionescu - Anastasija Cvetković

Dante Pagani - Egor Pleshivtsev

Kort numer 11 (od 12:00 - bez komentarza):

Ryo Tabata - Jack Secord

Oskari Paldanius - Stefan Horia Haita

Karim Bennani - William Rejchtman Viniciguerra

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

M. Willis/A. Barnett - S. Gonzalez/T. Mihalikova

J. Salisbury/N. Skupski - N. Barrientos/R. Bollipalli

Y. Bhambri/R. Galloway - N. Borges/M. Giron

M. Venus/E. Routliffe - J. Salisbury/L. Stefani

Kort numer 16 (od 13:30 - bez komentarza):

Jessica Bouzas Maneiro - Dajana Jastremska

J. Burrage/S. Kartal - B. Haddad Maia/L. Siegmund

Xinran Sun - Lilli Tagger

E. Roger-Vasselin/L. Siegmund - N. Mektic/G. Dabrowski