Wraca do Warszawy po ośmiu latach! Doświadczony siatkarz zagra w barwach Projektu

Maciej Olenderek (rocznik 1992) przygodę z siatkówką rozpoczynał w stołecznych klubach KS Metro Warszawa i Legia Warszawa. Był również zawodnikiem SMS PZPS Spała. Seniorską karierę w PlusLidze rozpoczął w drużynie AZS Politechnika Warszawska.

Co ciekawe, w swoim pierwszym sezonie 2011/12 występował na pozycji libero w parze z… Damianem Wojtaszkiem. Olenderek nieprzerwanie grał w stołecznym klubie do 2017 roku. Później przeniósł się do Trefla Gdańsk (2017–22), a w ostatnich sezonach grał w ekipie Nowak-Mosty MKS Będzin (2022–25). Wraz z zespołem w 2024 roku wywalczył awans do siatkarskiej ekstraklasy.

– Cieszę się, że wracam do klubu, w którym stawiałem pierwsze kroki w PlusLidze. Czasy się zmieniły, a ja wracam bardziej doświadczony i dołączam do drużyny, która będzie rywalizować o najwyższe cele w krajowych rozgrywkach oraz Lidze Mistrzów. To świetna wiadomość i wiem, że mogę liczyć na wiele znajomych twarzy na trybunach – powiedział Maciej Olenderek.

Olenderek rozegrał w PlusLidze 302 spotkania na przestrzeni dwunastu sezonów. W swoim dorobku ma między innymi srebrny medal Pucharu Challenge 2012, występy w juniorskich reprezentacjach Polski, a także tytuły mistrza i wicemistrza kraju w kategoriach młodzieżowych. W 2018 roku wywalczył z Treflem brązowy medal mistrzostw Polski oraz Puchar Polski. Z ekipą MKS wygrał w 2024 rozgrywki pierwszej ligi.

– Maciej to zawodnik, który siatkarsko wychował się w Warszawie, a teraz wraca do nas jako ukształtowany libero z ogromnym doświadczeniem i regularną grą w swoich klubach. Wierzę, że świetnie wkomponuje się w nasz zespół i będzie pokazywał to co najlepsze na boisku – stwierdził wiceprezes zarządu klubu Piotr Gacek.

W przyszłym sezonie barw PGE Projektu Warszawa wciąż będą bronić rozgrywający Jan Firlej i Michał Kozłowski, atakujący Linus Weber, środkowi Jakub Kochanowski i Jurij Semeniuk, przyjmujący Kevin Tillie oraz libero Damian Wojtaszek. Do drużyny dołączył również atakujący Bartosz Gomułka. Pierwszym trenerem zespołu w przyszłym sezonie będzie Fin - Tommi Tiilikainen.

Polsat Sport, projektwarszawa.waw.pl