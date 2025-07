Co za występy Polaków! Pobili rekordy życiowe

Trzeci w rywalizacji na 800 m był Patryk Sieradzki, który czasem 1.44,56 również ustanowił rekord życiowy. Do minimum na MŚ zabrakło mu 0,06 s.

Kinga Królik wygrała bieg na 2000 m z przeszkodami, a jej czas 6.03,75 to nie tylko jej rekord życiowy, ale także najlepszy w tym roku wynik na świecie w tej konkurencji.

W rywalizacji na 100 m przez płotki najlepsza była Pia Skrzyszowska, która mimo walki nie tylko z przeciwniczkami, ale także z alergią uzyskała swój najlepszy czas w tym sezonie i drugi najlepszy w Europie - 12,65.

"To dobry wynik, jak na te porę roku. Dobrze pobiegłam w eliminacjach, cały czas biegłam z przodu, ale nie wszystkie płotki wyglądały dobrze w moim wykonaniu. Jest jednak coraz lepiej, a błędów jest coraz mniej. Ta alergia ma trochę znaczenie. To jest nieodłączny element mojej kariery i w każdym sezonie, zarówno zimowym, jak i letnim, to przeżywam" – powiedziała Skrzyszowska, cytowana w komunikacie prasowym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Natalia Bukowiecka, która tym razem wystartowała w biegu nie na 400 metrów, a na dystansie o połowę krótszym, zajęła drugie miejsce z czasem 22.83, ustępując tylko Belgijce Imke Varvaet o 0,04 s. To jej drugi najlepszy czas w karierze na 200 m i najlepszy z Polek w tym sezonie.

Na 400 m bardzo dobrze pobiegła Anna Gryc, która była trzecia z czasem 51,30, co jest jej rekordem życiowym i dziesiątym wynikiem w historii polskiej lekkiej atletyki. Triumfowała Brytyjka Laval Nielsen - 50,86.

Konkurs rzutu młotem kobiet wygrała Ewa Różańska - 67,52. Wyprzedziła Aleksandrę Śmiech - 65,44, a także Marikę Kaczmarek - 60,57. W rywalizacji młociarzy najlepszy był Dawid Piłat z wynikiem 73,29, drugie miejsce zajął Marcin Wrotyński - 72,98, a trzecie Adam Ziółkowski - 66,66.

BS, PAP