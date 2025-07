Hit transferowy w PlusLidze! Karol Kłos ma nowy klub

Karol Kłos to wychowanek KS Metro Warszawa, który pierwsze kroki w seniorskiej siatkówce stawiał w AZS Politechnice Warszawskiej. W 2010 roku przeniósł się do PGE Skry Bełchatów, z którą w trakcie 13 lat kariery zdobył między innymi trzy mistrzostwa Polski, trzy puchary kraju oraz srebrny medal Ligi Mistrzów, a także srebrny i brązowy medal Klubowych Mistrzostw Świata. W 2023 roku przeniósł się do Asseco Resovii Rzeszów, w której występował przez dwa sezony, a w ostatnim z nich był kapitanem zespołu. Łącznie rozegrał w PlusLidze 482 mecze i zdobył 3579 punktów.

- Po piętnastu sezonach wracam do domu, do Warszawy i to w bojowym nastroju. Mam w sobie ogromną motywację, bo będę grał w miejscu, które mnie wychowało. Dla rodziny i najbliższych. To wspaniałe uczucie. Wierzę, że nasz zespół czeka wszystko, co najlepsze, a my wspólnie z Wami - Kibicami - sięgniemy po wiele pucharów i medali - powiedział Karol Kłos, nowy środkowy PGE Projektu Warszawa nawiązując do ogłoszenia swojego transferu.



Nowy środkowy PGE Projektu Warszawa ma na swoim koncie również bogate osiągnięcia reprezentacyjne. W 2014 roku zdobył z reprezentacją Polski mistrzostwo świata, a w 2022 roku pod wodzą Nikoli Grbicia kadra z Kłosem w składzie sięgnęła po wicemistrzostwo globu. Na jego koncie są również srebrny medal Ligi Narodów oraz dwa brązowe krążki tych rozgrywek. Kłos sięgał także z kadrą po brązowe medale mistrzostw Europy oraz Pucharu Świata.



- Karol to klasa sama w sobie i zawodnik, którego nie trzeba szerzej przedstawiać kibicom PlusLigi. Doświadczenie, spokój, a także umiejętności jakie wniesie do naszego zespołu będą stanowiły nasz ważny punkt i nieocenione wsparcie dla całej drużyny. Bardzo się cieszę, że Karol wraca do Warszawy. - powiedział Piotr Gacek, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy PGE Projektu Warszawa.



W przyszłym sezonie barw PGE Projektu Warszawa wciąż będą bronić rozgrywający Jan Firlej i Michał Kozłowski, atakujący Linus Weber, środkowi Jakub Kochanowski i Jurij Semeniuk, przyjmujący Kevin Tillie oraz libero Damian Wojtaszek. Do drużyny dołączył również atakujący Bartosz Gomułka oraz libero Maciej Olenderek. Pierwszym trenerem zespołu w przyszłym sezonie będzie Fin – Tommi Tiilikainen.

Informacja prasowa