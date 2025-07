Koniec marzeń o obronie tytułu! Porażka ubiegłorocznej triumfatorki Wimbledonu

Spotkanie zaczęło się obiecująco dla Krejcikovej. Premierową odsłonę wygrała 6:2. Dwie pozostałe partie należały już jednak do Amerykanki. 10. tenisistka rankingu WTA najpierw wygrała do trzech, a następnie do czterech. Tym samym zapewniła sobie awans do 1/8 finału turnieju i wyeliminowała z niego Czeszkę.

To oznacza, że 30-latka nie obroni wywalczonego przed rokiem tytułu. Przypomnijmy, że urodzona w Brnie zawodniczka 12 miesięcy temu pokonała w wielkim finale Jasmine Paolini (która również już pożegnała się z tegorocznym Wimbledonem) i sięgnęła po swoje drugie zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Wcześniej triumfowała w Roland Garros 2021.

Warto jednak podkreślić, że to nie koniec udziału Krejcikovej w tej edycji zmagań na trawiastych kortach w Londynie. Czeszka wciąż gra w deblu. Wraz Tajwanką Hao-Ching Chan zagra niebawem w 1/8 finału.

Z kolei Navarro jest już o krok od wyrównania jej najlepszego osiągnięcia w turnieju wielkoszlemowym. Do tej pory 24-latka docierała do ćwierćfinałów ubiegłorocznego Wimbledonu i tegorocznego Australian Open. Jej rywalką w meczu o 1/4 finału będzie Mirra Andriejewa.

Barbora Krejcikova - Emma Navarro 1:2 (6:2, 3:6, 4:6)

mtu, Polsat Sport