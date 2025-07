Liverpool reaguje po śmierci Diogo Joty. Chodzi o... pieniądze!

Na pogrzebie Diogo Joty w portugalskim Gondomar obecni byli ludzie związani z Liverpoolem. Pojawili się m.in. napastnik Darwin Nunez, czy dyrektor sportowy Richard Hughes.

"The Reds" zastrzegli numer 20, z którym występował na plecach zmarły zawodnik.

"Numer 20 zostanie słusznie uwieczniony za jego wkład w zdobycie tytułu przez Liverpool w sezonie 2024/25, 20. w historii klubu, za jego charakterystyczny ruch i zwycięską bramkę przed trybuną The Kop, pieczętującą zwycięstwo w kwietniowych derbach Merseyside, która pozostała wzruszającym ostatnim golem w jego życiu" - napisano w oświadczeniu, zatytułowanym "Prowadził nas do zwycięstwa".

Teraz włodarze klubu z Anfield postanowili przekazać całą wypłatę piłkarza "The Reds" za kolejne dwa lata kontraktu jego rodzinie. Jota kilka dni wcześniej wziął ślub z Rute Cardoso, która została wdową. Osierocił również trójkę dzieci.

Klub co tydzień będzie wypłacał 140 tys. funtów tygodniowo jego żonie. Będzie to trwało do czerwca 2027 roku, czyli terminu zakończenia kontraktu Joty.