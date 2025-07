W ramach trzeciej rundy ME Moto2 zawodnicy zmierzą się na francuskim torze Magny-Cours dwukrotnie, w niedzielę o 11:00 i 14:00.

Pawelec, jedyny Polak w stawce, we wszystkich trzech dotychczasowych wyścigach walczył o podium, a podczas poprzedniej rundy w hiszpańskim Jerez de la Frontera sięgnął po historyczne pole position.

Weekend na nowym dla siebie torze Magny-Cours, podchodzący z Nowego Tomyśla zawodnik ekipy AGR rozpoczął od uzyskania odpowiednio pierwszego i drugiego czasu w piątkowych treningach.

Następnie był trzeci w sobotnim treningu, zapewniając sobie awans bezpośrednio do drugiej części kwalifikacji.

Po zaciętej walce o pole position Polak zakończył czasówkę na trzecim miejscu, zaledwie dwie dziesiąte sekundy od lidera. To oznacza, że do niedzielnych wyścigów wystartuje z pierwszego rzędu.

Oba wyścigi będzie można oglądać na żywo na antenach Polsatu, odpowiednio w Polsacie Sport Premium 2 i 4 oraz na portalu Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go.

Już za dwa tygodnie Milan Pawelec zadebiutuje z kolei w motocyklowych mistrzostwach świata Moto2, razem z zespołem AGR startując z tzw. dziką kartą w Grand Prix Czech w Brnie.

“Magny-Cours to dla mnie kolejny nowy, a do tego bardzo trudny i wymagający tor, dlatego z pewnością czekają nas dwa bardzo zacięte wyścigi - mówi Milan Pawelec. - Od początku weekendu czuję się tu jednak na motocyklu całkiem dobrze i mam dobre tempo, dlatego liczę na udaną niedzielę i chciałbym znów walczyć o solidne punkty do klasyfikacji generalnej. Zadania nie ułatwią bardzo wysokie temperatury, ale razem z zespołem jesteśmy dobrze przygotowani do rywalizacji. To trudny weekend dla całego padoku, ponieważ w Magny-Cours pożegnaliśmy Borję Gomeza i to dla niego będziemy ścigać się w niedzielę”.

