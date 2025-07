Nie żyje znany trener siatkarski. Wychował wiele reprezentantek kraju

Jak przypomina ukraiński "Sport", Gnatiuk rozpoczął pracę przy siatkówce w wieku 23 lat, tuż po ukończeniu Kijowskiego Instytutu Kultury Fizycznej. Na początku był trenerem młodzieży w jednej ze szkół z internatem, ale został bardzo szybko dostrzeżony przez władze siatkarskiej federacji, które powierzyły mu rolę trenera juniorskiej reprezentacji Ukrainy.

Największe sukcesy Gnatiuk odnosił co prawda w pracy z młodzieżą (spod jego ręki wyszło wiele późniejszych gwiazd żeńskiej Superligi, między innymi Lilija Osadczaja i Hanna Mazur, wicemistrzynie olimpijskie z Montrealu), ale zapisał się również w historii jako znakomity szkoleniowec seniorek. W latach 1975-1979 prowadził żeńską drużynę Buriewiestnika Kijów, z którą w 1976 roku sięgnął po srebrny medal mistrzostw ZSRR.

Po zakończeniu pracy z Buriewiestnikiem Gnatiuk został ponownie zatrudniony przez ukraińską federację siatkarską na stanowisku trenera-koordynatora pionu juniorskiego. Funkcję tę sprawował aż do 1994 roku, po czym wrócił do pracy z drużynami seniorskimi i w latach 1994-1999 prowadził ekipę chorwackiej Mladosti Zagrzeb, a od 2000 do 2003 roku był szkoleniowcem superligowej drużyny MNTU Kijów.

W ostatnich latach kariery trenerskiej przerzucił się z siatkówki halowej na tę plażową, szkoląc młodzieżowe drużyny z Kijowa i okolic.