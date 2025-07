Panthers Wrocław wracają na Stadion Olimpijski, by po niemal miesięcznej przerwie, spowodowanej trzema wyjazdowymi meczami z rzędu, ponownie zmierzyć się z europejskimi rywalami przed własną publicznością. Wrocławianie zakończyli serię wyjazdów z bilansem 2-1, co oznacza, że na półmetku sezonu zasadniczego mają na koncie trzy zwycięstwa i trzy porażki.

W pierwszym spotkaniu, rozegranym w Kolonii, Panthers zdecydowanie pokonali Centurions wynikiem 57:3. Drużyna z Niemiec ma w obecnym sezonie spore problemy – do tej pory nie odniosła żadnego zwycięstwa.

- Nigdy nie wolno lekceważyć przeciwnika ani zakładać, że mecz będzie łatwy, ponieważ takie podejście może się zemścić. Nawet Kolonia, choć uznawana za najsłabszą drużynę, nigdy nie jest przez nas traktowana lekceważąco. Zawsze podchodzimy do każdego przeciwnika z pełnym zaangażowaniem. Publiczność jest dla nas jak dwunasty zawodnik na boisku. Zawsze lepiej gra się przed własnymi kibicami, a zwycięstwo smakuje wtedy najlepiej. Działa to jednak w dwie strony – w przypadku porażki czuję, jakbym zawiódł wszystkich. Z tego miejsca w imieniu całej drużyny zapraszam na Stadion Olimpijski już w najbliższą niedzielę. To idealne wydarzenie na spędzenie czasu z rodziną oraz przyjaciółmi, szczególnie ze względu na towarzyszący meczowi piknik rodzinny. - komentuje Jakub Gajewski, ofensywny liniowy Panthers Wrocław.

Przed meczem z Cologne Centurions w szeregach Panthers Wrocław doszło do istotnej zmiany w kadrze. Nowym amerykańskim zawodnikiem w formacji defensywnej został Paul Lewis III. W poprzednim roku w Dywizji I w Stanach Zjednoczonych reprezentował barwy Uniwersytetu Akron.

Warto przypomnieć, że Panthers z Cologne Centurions mierzyli się w pierwszym historycznym meczu European League of Football. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Olimpijskim lepsi okazali się gospodarze, którzy pokonali gości z Niemiec 55:39.

Transmisja meczu Panthers Wrocław - Cologne Centurions w Polsacie Sport Fight oraz online w Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 12.55.

pantherswroclaw.com