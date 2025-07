Trzy asy na zakończenie meczu! Polskie siatkarki wywalczyły awans do mistrzostw Europy

Polska i Słowacja we wcześniej rozegranych meczach pokonały po 3:0 Anglię. Starcie obu ekip miało więc wyłonić zwycięzcę turnieju. Premierowa odsłona miała bardzo wyrównany przebieg, a wynik krążył wokół remisu (6:6, 16:16). Biało-czerwone odskoczyły na trzy oczka (20:17), ale rywalki odwróciły wynik (21:22) i lepiej rozegrały końcówkę. Atak Polek w siatkę ustalił wynik na 23:25.

Taki przebieg pierwszego seta podrażnił siatkarki reprezentacji Polski, które od początku kolejnej partii dominowały na boisku (10:3). Miały przewagę w ataku, pewnie punktowały blokiem, a po asie Anny Fiedorowicz różnica wzrosła do dziesięciu oczek (21:11). Przestrzelona zagrywka rywalek dała Polkom ostatni punkt (25:14).

Trzeci set miał podobny scenariusz do poprzedniego. Szybko wywalczona przewaga reprezentacji Polski (10:4), siatkarki ze Słowacji próbowały zmniejszyć straty (11:7), ale później rywalizacja toczyła się pod dyktando Polek. As Julii Hewelt oznaczał dziesięć oczek różnicy (20:10), a seta zamknęła skutecznym atakiem Aleksandra Adamczyk (25:15).

Kolejna odsłona również długo toczyła się przy przewadze Polek, które od pierwszych akcji nadawały ton wydarzeniom na boisku (7:4). W środkowej części seta wyraźnie powiększyły przewagę (16:8), słowackie siatkarki zerwały się jednak do walki. Zmniejszały różnicę, a gdy Barbora Truchla zaskoczyła polskie przyjmujące zagrywką, był remis 20:20. Końcówka należała jednak do reprezentacji Polski, a konkretnie do rezerwowej Poli Bujnarowskiej, która zamknęła mecz trzema asami serwisowymi (25:21).

Najwięcej punktów: Aleksandra Adamczyk (19), Rozalia Moszyńska (16), Julia Hewelt (15), Anna Fiedorowicz (13) – Polska; Marina Siladiova (19), Karolina Matalikova (11), Barbora Truchla (10) – Słowacja. Dominacja Polek w bloku (16–5) oraz zagrywce (10–4). MVP: Aleksandra Adamczyk.

W grupie C eliminacji ME U22 w słowackim mieście Puchov rywalizowały Polska, Anglia oraz Słowacja. W turnieju miała wystąpić również reprezentacja Izraela, która jednak wycofała się z rywalizacji ze względu na napiętą sytuację międzynarodową. Za spotkania z tą drużyną pozostałym uczestnikom przyznano zwycięstwa walkowerem. Awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy wywalczą zwycięzcy pięciu grup oraz dwie drużyny z drugich miejsc.

Polska – Słowacja 3:1 (23:25, 25:14, 25:15, 25:21)

Polska: Aleksandra Walczak, Aleksandra Adamczyk, Maria Spławska, Julia Hewelt, Anna Fiedorowicz, Rozalia Moszyńska – Zuzanna Suska (libero) oraz Maja Malinowska, Martyna Podlaska, Wirginia Mulka, Pola Bujnarowska. Trener: Miłosz Majka.

Słowacja: Barbora Truchla, Karolina Cibulova, Deana Valentova, Lara Spilarova, Karolina Matalikova, Hana Boldocka – Natalia Matova (libero) oraz Petra Ritterova, Tamara Hrusecka, Marina Siladiova, Daniela Cavojska. Trener: Nemanja Ristić.