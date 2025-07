Poznaliśmy finalistów siatkarskiego turnieju w Łebie

Turniej eliminacji mistrzostw Polski w Łebie od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem siatkarek i siatkarzy plażowych z całej Polski. Kibice w Łebie mają okazję także podziwiać gości zza granicy – na listach startowych pojawiły się zespoły z Czech, Ukrainy, Litwy i Libanu. Łącznie w Łebie swoje umiejętności zaprezentowało 48 drużyn męskich i 27 kobiecych. W sobotnim turnieju głównym eliminacji mistrzostw Polski w siatkówce plażowej wystartowało po 16 najlepszych par w obu kategoriach.

Od początku turnieju głównego kibice podziwiali bardzo zacięte spotkania, o czym świadczy duża ilość tie-breków. Mocny wiatr utrudniał grę, ale znakomicie wyszkoleni zawodnicy radzili sobie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jednym z najbardziej wyrównanych meczów w kategorii męskiej był pojedynek Piotra Janiaka i Jędrzeja Brożyniaka z Jakubem Zdybkiem i Pawłem Lewandowskim. Mistrzowie Polski z roku 2023 (Brożyniak i Janiak) oraz z 2021 (Zdybek/Lewandowski) stworzyli kapitalne widowisko, w którym każdy z setów kończył się dwupunktową przewagą. Ostatecznie górą byli Zdybek i Lewandowski. W kategorii żeńskiej najbardziej emocjonujące były mecze ćwierćfinałowe z lewej strony turniejowej drabinki. Oba zakończyły się grą na przewagi w tie-breakach. Julia Gierczyńska i Patrycja Jundziłł pokonały Aleksandrę Zdon i Justynę Łukaszewską, a Agnieszka Wołoszyn i Aleksandra Chyła wygrały z Magdaleną Saad i Ieva Vasiliauskaite.

– Czujemy się fantastycznie, bowiem udało nam się wejść do najlepszej czwórki od lewej strony. Wszystkie mecze były bardzo trudne, począwszy od pierwszego spotkania z doświadczonymi Czeszkami, na ćwierćfinale kończąc – powiedziała Patrycja Jundziłł z Częstochowy. – Atmosfera na trybunach była niesamowita i bardzo nam to pomogło. Wspierali nas zarówno kibice, którzy przyjechali z nami nad morze, jak i lokalni kibice oraz turyści. Serdecznie im dziękujemy i zapraszamy na jutro – dodaje Julia Gierczyńska z Szamotuł.

– Rywalki w ćwierćfinale postawiły poprzeczkę bardzo wysoko, musiałyśmy wspiąć się na wyżyny naszych umiejętności żeby rozstrzygnąć go na naszą korzyść. Cieszymy się, że udało nam się awansować od lewej strony, dzięki czemu mamy więcej sił na jutro – mówi Aleksandra Chyła z Gdańska. – Bardzo lubię nadmorski klimat, nawet jeśli wieje, to warunki dla wszystkich są równe. Cała szesnastka jest bardzo wyrównana i tak naprawdę każda z drużyn miała swoje szanse na awans do półfinału, cieszymy się że w najlepszej czwórce jesteśmy właśnie my – dodaje Agnieszka Wołoszyn ze Szczecina.

W kategorii męskiej bez porażki do półfinału awansowali Jakub Zdybek i Paweł Lewandowski z Wrocławia oraz Igor Ciemachowski z Gdyni i Piotr Groszek z Rzeszowa. Reprezentanci województwa dolnośląskiego potrzebowali aż 3 tie-breaków, natomiast druga z niepokonanych dziś par wygrała 3 swoje mecze bez straty seta.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po raz kolejny w tym sezonie zakwalifikowaliśmy się do fazy finałowej bez porażki – mówi Piotr Groszek z Rzeszowa. – Mamy nadzieję, że jutro kibice i pogoda dopiszą i wspólnie z rywalami stworzymy kapitalne widowisko – dodaje mieszkaniec Gdyni, Igor Ciemachowski.

– Jesteśmy bardzo zmęczeni, bowiem był to nas trzeci bardzo długi mecz dzisiejszego dnia. Przed meczem ćwierćfinałowym śmialiśmy się, że gramy o lepsze jutro. Dzięki temu zwycięstwu możemy odpocząć nieco dłużej niż rywale – mówi Jakub Zdybek. – Cieszy nas zwłaszcza to, że w końcówkach decydujących partii znajdujemy skuteczne rozwiązania, które pozwalają nam wygrywać – dodaje Paweł Lewandowski.

W niedzielę rywalizacja rozpocznie się od ćwierćfinałów, a zakończą meczami o złoto. Mecze o medale transmitowane będą na sportowych kanałach telewizji Polsat.

Harmonogram Orlen Beach Volley Tour Łeba 2025:

6 lipca – turniej główny, FAZA FINAŁOWA:

godz. 8.45 mecze ćwierćfinałowe kobiet (boisko 1,2)

godz. 9.45 mecze ćwierćfinałowe mężczyzn (boisko 1,2)

godz. 11.00 mecze półfinałowe kobiet (boisko 1,2)

godz. 12.00 mecze półfinałowe mężczyzn (boisko 1,2)

godz. 13.00 mecze o III miejsce kobiet i mężczyzn (boisko 1)

godz. 13.00 mecze o III miejsce mężczyzn (boisko 1)

godz. 15.00 FINAŁ kobiet (boisko 1)

godz. 16.00 FINAŁ mężczyzn (boisko 1)

ok godz. 17.00 DEKORACJA FINALISTEK i FINALISTÓW (od razu po zakończeniu FINAŁU mężczyzn)

Informacja prasowa