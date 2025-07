Tenisowy skandalista skrytykował Alcaraza. "Śmieszą mnie jego komentarze"

W ostatnich dniach Nick Kyrgios został zapytany o to, jak widzi przyszłość dwóch najlepszych obecnie tenisistów młodego pokolenia - Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza. 30-letni tenisista, który jest znany ze swojego ciętego języka, zaskoczył dziennikarzy swoją wypowiedzią.

- Carlos za bardzo kocha imprezy i dziewczyny. To jego jedyny problem, podczas gdy Sinner będzie bardziej skupiony: może będzie miał lepszą karierę - wypalił Kyrgios.

Te słowa nie umknęły uwadze hiszpańskiego tenisisty. Popularny "Carlitos", który ma ostatnio passę 21 zwycięstw z rzędu, nie pozostawił tego komentarza bez odpowiedzi.

- Jannik zawsze miał mniej wzlotów i upadków niż ja, to nie jest tajemnica. Zawsze mówiłem, że jest to coś, nad czym pracujemy: on zawsze gra świetnego tenisa od początku do końca, podczas gdy dla mnie jest to trochę trudne. Ale to wszystko nie ma nic wspólnego z życiem nocnym, nawet jeśli oczywiście lubię się nim cieszyć. Ale śmieszą mnie te komentarze, są całkiem zabawne. No i w końcu, pochodzą od Kyrgiosa... - skomentował Alcaraz na konferencji prasowej po zwycięstwie z Janem-Lennardem Struffem na Wimbledonie.

Przypomnijmy, że Alcaraz i Sinner grali ze sobą dotychczas 12 razy. Bilans zwycięstw wynosi 8-4 dla Hiszpana. Tenisista z Murcji wygrał ostatnie pięć pojedynków z Włochem - w tym już uznawany za legendarny finał tegorocznego Rolanda Garrosa.

O ćwierćfinał na londyńskich kortach Alcaraz powalczy z Andriejem Rublowem.

Jak co roku, mecze Wimbledonu można oglądać na sportowych antenach Polsatu.