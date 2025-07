Gdzie oglądać niedzielne mecze Wimbledonu?

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wimbledon 2025. Gdzie oglądać? Transmisje TV i stream online - 06.07

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow (Komentarz: D. Olejniczak, R. Szymanik)

14:30: Sonay Kartal - Anastazja Pawluczenkowa (D. Żbik, T. Wiktorowski)

16:00: Andriej Rublow - Carlos Alcaraz (T. Tomaszewski)

16:30: Aryna Sabalenka - Elise Mertens (M. Muras, T. Wiktorowski)

Polsat Sport 2:

14:00: J. Zieliński/A. Pavlasek - H. Nys/E. Roger-Vasselin (M. Łuczak)

16:00 Nicolas Jarry - Cameron Norrie (M. Krogulec)

18:00 J. Zieliński/S. Hsieh - E. King/T. Townsend (D. Olejniczak)

18:00: Ben Shelton - Marton Fucsovics

Polsat Sport 3:

14:00 Taylor Fritz - Jordan Thompson (F. Gawęcki)

18:30: Linda Noskova - Amanda Anisimova (R. Spiak)

Polsat Sport Fight:

14:00: Solana Sierra - Laura Siegmund (D. Olejniczak, R. Szymanik)

Polsat Sport Premium 2 (kort nr 8 od 12:00 - bez komentarza):



M. Knight - E. Zozaya Menendez

B. Black - K. Sawashiro

L. Friedman - R. Cooling

Polsat Sport Premium 3 (kort nr 12 od 12:00 - bez komentarza):

Flavio Cobolli - Jakub Mensik

Zeynep Sonmez - Ekaterina Aleksandrova

Sol Ailin Larraya Guidi - Hannah Klugman

Mia Pohankova - Mika Stojsavljević

Polsat Sport Premium 4 (kort nr 14 od 12:00 - bez komentarza):

T. Frodin - M. Xu

J. Zieliński/A. Pavlasek - H. Nys/E. Roger-Vasselin

N. Lammons/A. Panova - N. Skupski/D. Krawczyk

S. Verbeek/K. Siniakova - S. Gonzalez/T. Mihalikova

Polsat Sport Premium 5 (kort nr 17 od 12:00 - bez komentarza):

A. Erler/C. Frantezn - R. Matos/M. Melo

S. Hsieh/J. Ostapenko - E. Aleksandrova/S. Zhang

E. Yaneva - B. Zeltina

J. Zieliński/S. Hsieh - E. King/T. Townsend

Polsat Sport Premium 6 (kort nr 18 od 12:00 - bez komentarza):

J. Kennedy - O. Bonding

A. Vavassori/S. Errani - J. Withrow/I. Khormacheva

J. Paris/E. Silva - R. Galloway/A. Sutjadi albo N. Mektić/G. Dabrowski

Y. Bhambri/X. Jiang - M. Arevalo/S. Zhang

Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

J. Kovackova - A. Kopranec Davies

M. Farzam - M. Ceban

A. Santamarta Roig - C. Brady

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):

L. Nilsson - H. Oluwadare

W. Moxon - D. Mosejczuk

B. Gusic-Wan - P. Basile

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):

J. Pareja - M. Burcescu

L. Vujović - D. Britton

N. Lagaev - A. Kovackova

Kort numer 7 (od 12:00 - bez komentarza):

J. Satterfield - I. Ivanov

G. Goode - L. Hede

N. Bilozertsev - A. Omarkhanov

R. Goto - J. Stusek

Kort numer 9 (od 12:00 - bez komentarza):

S. Rybkin - C. Hewitt

T. Derepasko - K. Chen

A. Arcila - A. Vasilev

Kort numer 10 (od 12:00 - bez komentarza):

R. Dencheva - V. Barros

V. Pohle - T. Kostović

S. Zhenikhova - K. Efremova

Kort numer 11 (od 12:00 - bez komentarza):

N. McDonald - K. Yilmaz

J. Mackenzie - J. Vasami

M. Rottgering - H. Gokpinar

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

Y. Konstantinova - A. Schuman

L. Lagerbohm - J. Leach

D. Dilek - Y. Wang

Kort numer 16 (od 11:00 - bez komentarza):

G. Crivellaro - B. Willwerth

C. Doig - L. Miguel

R. Karki - F. Thomas

T. Kokkins - Y. Qu