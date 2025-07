Wimbledon: Linette/Pera - Kiczenok/Perez. Relacja i wynik na żywo

Podczas trwającej edycji Wimbledonu Magda Linette dość szybko zakończyła przygodę z drabinką singlistek, w związku z czym pozostała jej gra w deblu. W 1. rundzie gry podwójnej razem z urodzoną w Chorwacji, ale posiadającą amerykańskie obywatelstwo Perą (379. WTA), rozprawiły się 6:4, 6:4 z teoretycznie mocniejszym duetem z Japonii: Shuko Aoyama (49. WTA) i Ena Shibahara (55. WTA).

ZOBACZ TAKŻE: Kolejna sensacja w Wimbledonie! Triumfatorka Australian Open pożegnała się z turniejem

Teraz poprzeczka powędruje jeszcze wyżej, ponieważ Kiczenok i Perez zajmują kolejno 14. oraz 18. miejsca w rankingu deblistek, a do tego mogą pochwalić się wieloma sukcesami. Ukrainka ma na swoim koncie zwycięstwo w zeszłorocznej edycji US Open, finał Australian Open (również w zeszłym roku), a także dwa półfinały French Open i Wimbledonu w roku 2022. Z kolei posiadająca hiszpańsko-macedońskie korzenie Perez docierała w przesżłości do półfinałów French Open (2023) i US Open (2022).

W drabince singlistek Magda Linette uległa Elsie Jacquemot już w 1. rundzie 1:2 (7:6 (9-7), 1:6, 4:6).

Relacja i wynik na żywo meczu Linette/Pera - Kiczenok/Perez na Polsatsport.pl.

Polsat Sport