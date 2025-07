Cezary Kulesza ogłosił! "Wiem, kto zostanie nowym selekcjonerem"

Przypomnijmy - kilka tygodni temu Probierz podał się do dymisji i zakończył pracę w reprezentacji Polski. W mediach natychmiast rozpoczęły się dyskusje na temat tego, kto go zastąpi. Do tych dyskusji dołączył sam prezes PZPN, który w rożnego rodzaju wywiadach czy medialnych wypowiedziach wymieniał nazwiska potencjalnych selekcjonerów.

ZOBACZ TAKŻE: Nowy szef szkolenia w PZPN. "Słuchać ludzi, zmieniać futbol"

Niedawno Kuleszy odmówił Maciej Skorża, aktualnie pracujący w japońskiej ekipie Urawa Red Diamonds.

- Polska federacja zwróciła się do mnie z taką propozycją zostania selekcjonerem. Nie ukrywam, że bycie trenerem reprezentacji Polski to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, ale w tej chwili są inne cele przede mną, inne zadania do wykonania - przekazał szkoleniowiec.

- Celujemy w tych trenerów, którzy znają polskich piłkarzy - powiedział niedawno Kulesza.

Prezes Kulesza przebywa obecnie w Szwajcarii, gdzie trwają mistrzostwa Europy kobiet z udziałem polskich zawodniczek.

Kto więc zastąpi Probierza? Kulesza... już wie. Prezesa PZPN cytuje dziennikarz Radio ZET, Mateusz Ligęza.



- Wiem, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Ustalamy warunki. Wkrótce komunikat w tej sprawie - przekazał Kulesza.

Kto selekcjonerem reprezentacji po Probierzu? Oto kandydaci Zobacz galerię

Wśród faworytów do zastąpienia Probierza, oprócz Skorży, wymieniani byli między innymi Adam Nawałka czy Jerzy Brzęczek, dla których byłby to powrót do pracy w reprezentacji Polski.

BS, Polsat Sport