Fatalna kontuzja gwiazdy Bayernu. Rywal będzie się za niego modlił

Stawką spotkania w Atlancie był awans do półfinału turnieju. Zespół PSG wygrał 2:0.

ZOBACZ TAKŻE: Dublet Leo Messiego. Były zawodnik Lechii był bezradny

Do groźnego incydentu doszło w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Musiala poważnej kontuzji doznał po zderzeniu z bramkarzem rywali Gianluigim Donnarummą. Niemiecki zawodnik nie był w stanie kontynuować gry i został zniesiony z boiska na noszach.

Niemieckie media podają, że rozbrat z piłką w tym przypadku może potrwać do pięciu miesięcy.

Bramkarz i kapitan Bayernu Manuel Neuer powiedział, że interwencja Donnarummy była ryzykowna. Po meczu bramkarz PSG napisał na Instagramie: "Wszystkie moje modlitwy i życzenia są z tobą Jamal".

Oburzenia nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany.

- Rzadko byłem tak zły w przerwie, ale nie na moich zawodników. W życiu jest wiele rzeczy, które są ważne, o wiele ważniejsze niż to. Ale w końcu dla tych chłopaków to ich życie. On niedawno wrócił do gry po innym urazie - powiedział szkoleniowiec.

- Moja krew wciąż się gotuje, ale nie chodzi o wynik - dodał.

22-letni Musiala w minionym sezonie w barwach Bayernu rozegrał 40 spotkań, w których strzelił 18 goli i dołożył osiem asyst. W KMŚ strzelił trzy bramki w czterech meczach. W reprezentacji Niemiec od marca 2021 roku rozegrał 40 meczów, w których strzelił osiem bramek i zanotował osiem asyst.