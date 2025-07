Konfrontacja deblowa Zielińskiego i Pavlaska z Nysem i Roger-Vasselinem zapowiada się arcyciekawie. A to dlatego, że Zieliński i Nys jeszcze w poprzednim roku grali razem w deblu, i to z bardzo dużym powodzeniem. Polsko-monakijski tandem rozpoczął się w 2022 roku, co zaowocowało triumfem w kilku turniejach i dotarciem m.in. do finału wielkoszlemowego Australian Open.

Obaj znają się zatem doskonale i teraz zmierzą się przeciwko sobie. Partnerem Polaka jest Pavlasek z Czech. Pokonali w pierwszej rundzie duet Gonzalez/Kraijcek, natomiast w drugiej rundzie wyeliminowali Bolelliego i Vavassoriego. W obu przypadkach nie stracili seta. Z kolei Nys i Roger-Vasselin najpierw zwyciężyli Bonziego i Jacqa, a następnie Schnaittera i Wallnera, również bez straty seta.

Stawką niedzielnego meczu jest awans do ćwierćfinału Wimbledonu.

Później 28-latek powalczy o ćwierćfinał w mikście. Jego partnerką będzie Hsieh-Su z Tajwanu, a po drugiej stronie siatki staną King i Townsend ze Stanów Zjednoczonych.

Gdzie obejrzeć mecze Zielińskiego? O której godzinie?

Transmisja meczu Zieliński/Pavlasek - Nys/Roger-Vasselin od godz. 14:00 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go. Transmisja meczu Zieliński/Hsieh - King/Townsend od godz. 18:00 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport