Majchrzak błyszczał na kortach Wimbledonu. Oto jego najlepsze zagrania (WIDEO)

Wielu ekspertów i kibiców nie dawało Polakowi większych szans już w pierwszej rundzie. Majchrzak zmierzył się z finalistą Wimbledonu 2021 Matteo Berretinim. Włoch był zdecydowanym faworytem, ale świetnie dysponowany piotrkowianin wygrał w pięciu setach.

Następnie Majchrzak potrzebował trzech setów, by wyeliminować Ethana Quinna oraz Arthura Rinderknecha. Jego marsz zatrzymał dopiero Karen Chaczanow, który w meczu czwartej rundy wygrał 3-0.

Mimo to Majchrzak ma powody do zadowolenia. Dzięki świetnej grze na kortach Wimbledonu awansuje do najlepszej setki rankingu ATP.

Oto najlepsze akcje Majchrzaka na Wimbledonie 2025:

PAP