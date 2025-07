Polskie siatkarki przegrały w meczu na szczycie mistrzostw Europy

Spotkanie znacznie lepiej otworzyły Włoszki, które w pewnym momencie prowadziły już 8:1. Polki wróciły jednak szybko do gry i doprowadziły do równego stanu gry. Od tego momentu kadra Italii ponownie wrzuciła kolejny bieg i odskoczyła Biało-Czerwonym. Gwiazdą tej partii była zdecydowanie Seyna Maura Gaye, która dla swojej ekipy zdobyła aż 9 punktów. Ostatecznie to Włoszki zakończyły premierową partię wynikiem 25:18.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski klub znika z mapy! Mistrzyni olimpijska potwierdza smutne wieści

Drugi set to już zmiana ról i znacznie lepsza gra Polek, które prezentowały wysoką skuteczność na siatce. Na tym polu wyróżniały się przede wszystkim Gabriela Jakubowska i Aleksandra Wika, które wzięły na siebie ciężar gry w ataku. Warto dodać, że Biało-Czerwone dołożyły do tego trzy punktowe bloki i pozwoliły Włoszkom zabrać sobie jedynie 13 punktów. Polki dzięki konsekwentnej grze wracały do meczu, a tablica wyników wskazywała rezultat 1:1.

Trzeci i czwarty set były niezwykle wyrównane, a pokaz siły dały liderki obu ekip – Gaye oraz Wika. To one toczyły ze sobą wyrównany bój, a koleżanki z boiska aktywnie wspierały swoje najlepiej punktujące zawodniczki. W końcówce oglądaliśmy grę na przewagi, gdzie więcej zimnej krwi okazały Włoszki. Podobnie wyglądał ostatni, czwarty set, gdy po dobrym fragmencie Polek do gry powróciły rywalki i doprowadziły kolejną partię do końca na swoją korzyść.

Dla podopiecznych trenera Macieja Dobrowolskiego była to dopiero pierwsza porażka w tegorocznych mistrzostwach Europy do lat 16. Polki rywalizują w grupie w I, która swoje mecze rozgrywa w stolicy Albanii. W kolejnych spotkaniach zmierzą się z Albanią (7 lipca), Litwą (9 lipca) i Ukrainą (10 lipca). Dwie najlepsze drużyny z grupy awansują do półfinału.

Włochy U16 – Polska U16 3:1 (25:18, 13:25, 26:24, 25:23)

PI, Polsat Sport