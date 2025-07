Poznaliśmy mistrzów siatkarskiego turnieju w Łebie

Aż 49 par męskich i 27 żeńskich wystartowało w eliminacjach mistrzostw Polski w siatkówce plażowej rozgrywanej na plaży miejskiej w Łebie. Turniej miał rangę międzynarodową – obok najlepszych par z kraju, miejscowym kibicom zaprezentowali się także zawodnicy z Czech, Litwy, Libanu i Ukrainy. Od piątkowych kwalifikacji rywalizacja była bardzo wyrównana, wielokrotnie pojedyncze akcje decydowały o awansie do kolejnych rund. Potwierdziły to sobotnie mecze turnieju głównego, w którym odbyło się aż 20 tie-breaków. W niedzielę poziom sportowych zmagań wskoczył na wyżyny – już od porannych meczów ćwierćfinałowych.

Orlen Beach Volley Tour Łeba 2025 wygrały Justyna Tomala i Aleksandra Zdon. Reprezentantki Lexus Kraków Zakopiańska dotarły do finału z prawej strony turniejowej drabinki po sobotniej porażce z Julią Gierczyńską i Patrycją Jundziłł. W niedzielę aktualne mistrzynie Polski pokazały pełnię swojej klasy i ograły kolejno: Andreę Lorenzovą i Valerie Dvorníkovą, Agnieszkę Wołoszyn i Aleksandrę Chyłę, a w meczu o złoto Terezę Pluharovą i Michaelę Kubickovą.

– To był bardzo wymagający turniej, jesteśmy bardzo szczęśliwe że w najważniejszych niedzielnych meczach zagrałyśmy koncertowo – mówi Aleksandra Zdon z Ostródy. – Cieszę się, że mogłyśmy dziś zagrać z obiema czeskimi parami, rywalizacja na międzynarodowym poziomie ma swój specyficzny klimat. Wsparcie z trybun w meczu finałowym było fenomenalne, bardzo dziękujemy – dodała Justyna Tomala z Lublina.

Komisarz Orlen Beach Volley Tour Łeba 2025 Pan Witold Murczkiewicz nagrodził Aleksandrę Zdon tytułem najlepszej zawodniczki turnieju.

Czeski duet dzięki otrzymanej dzikiej karcie rozpoczął rywalizację w sobotę i udowodnił, że jest klasowym zespołem z międzynarodowym doświadczeniem. Co prawda w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Polski nieznacznie uległ parze Kinga Legieta i Nicole Jochym – ale kolejnych 5 spotkań padło ich łupem co dało im awans do finału.

– Rywalizacja w turniejach w Polsce to dla nas świetna okazja, żeby zmierzyć się z bardzo mocnymi zespołami, te rywalizujące w Czechach znają się już na wylot – mówi Michaela Kubickova. – Mistrzostwa Polski w Łebie stały na bardzo wysokim poziomie, dlatego bardzo cieszymy się z tego srebrnego medalu. Z przyjemnością wrócimy tutaj w przyszłości – dodaje Tereza Pluharova.

W meczu o brąz Aleksandra Chyła z Gdańska i Agnieszka Wołoszyn ze Szczecina pokonały Julię Gierczyńską z Szamotuł i Patrycję Jundziłł z Częstochowy. – Zarówno w meczu o 3 miejsce, jak i w całym turnieju kluczowa była dobra gra w końcówkach, wiele spotkań odwróciłyśmy właśnie w ten sposób – powiedziała Aleksandra Chyła. – Jesteśmy strasznie… dziwne – dodaje żartobliwie Agnieszka Wołoszyn. – Cieszę się, że po raz kolejny w tym sezonie udało nam się stanąć na podium – podsumowuje.

W kategorii męskiej pierwsze miejsce wywalczyli Piotr Janiak i Jędrzej Brożyniak. Najwyżej rozstawiony zespół w rankingu PZPS w półfinale zrewanżował się parze Jakub Zdybek i Paweł Lewandowski za sobotnią porażkę. W finale pokonali świetnie spisujących się w Łebie Piotra Łukasika i Kacpra Taudula, reprezentantów Necko Augustów. – To był długi i wyczerpujący turniej, daliśmy z siebie wszystko i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się tutaj wygrać – mówi Piotr Janiak. – Nasz kolejny przystanek to Puchar Polski w Przysusze, po nim zamierzamy się zregenerować i przygotować do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia w Poznaniu – dodaje Jędrzej Brożyniak.

Najlepszym zawodnikiem kategorii męskiej wybrany został Jędrzej Brożyniak.

W meczu o brąz Jakub Zdybek i Paweł Lewandowski z Wrocławia byli nieznacznie lepsi od Piotra Groszka z Rzeszowa i Igora Ciemachowskiego z Gdyni. – Naszym marzeniem była gra w finale, ale doceniamy brązowe medale wywalczone w Łebie – mówi Jakub Zdybek. – Chcemy bardzo podziękować kibicom – tym, którzy przyjechali z nami, mieszkańcom Łeby i turystom, których wsparcie niosło nas do kolejnych zwycięstw i pozwoliło stanąć nam na podium – dodaje Paweł Lewandowski.

– Jestem niezwykle dumny z tego, że Łeba stała się stolicy polskiej siatkówki plażowej podczas minionego weekendu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas w produkcji tego wydarzenia – mówi Michał Niedźwiecki, jeden z organizatorów. – Gratuluję zawodnikom wspaniałej formy i sportowej postawy, mam nadzieję że Orlen Beach Volley Tour Łeba na stałe znajdzie się w naszych kalendarzach w kolejnych sezonach – dodaje.

Najlepsze pary w kategorii żeńskiej:

1. Justyna Tomalai Aleksandra Zdon (MVP)

2. Tereza Pluharova i Michaela Kubickova

3. Aleksandra Chyła i Agnieszka Wołoszyn

4. Julia Gierczyńska i Patrycja Jundziłł

Najlepsze pary w kategorii męskiej:

1. Piotr Janiak i Jędrzej Brożyniak (MVP)

2. Piotr Łukasik i Kacper Taudul

3. Jakub Zdybek i Paweł Lewandowski

4. Igor Ciemachowski i Piotr Groszek

