Siatkarski klub znika z mapy! Mistrzyni olimpijska potwierdza smutne wieści

Ekipa z Kurytyby jeszcze półtora roku temu była bliska powrotu do Superligi, najwyższej klasy rozgrywkowej w Brazylii. Curitiba Volei przegrała wówczas w półfinale fazy play-off z Mackenzie EC.

Od tego momentu rozpoczęła się seria problemów klubu. Drużyna, która miała obiecaną pomoc finansową jedynie w przypadku awansu, została pozbawiona wsparcia i - grając głównie młodym, niedoświadczonym składem - spadła z hukiem do Superligi C, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy, notując w trzynastu meczach jedno zwycięstwo i dwanaście porażek.

Szefowa projektu, Valeskinha, była środkowa reprezentacji Brazylii, z którą sięgnęła po olimpijskie złoto w Pekinie, przyznała w rozmowie z GloboTV, że władze klubu podjęły decyzję o całkowitym wycofaniu drużyny z rozgrywek.

- Po degradacji do Superligi C nie mamy ani środków finansowych, ani czasu na stworzenie konkurencyjnego zespołu, dlatego postanowiliśmy zrestrukturyzować i zreorganizować klub. W najbliższym sezonie nie wystartujemy w żadnych profesjonalnych rozgrywkach, a ten czas przeznaczymy na zebranie funduszy, które pozwolą nam wrócić w 2026 roku. Wstępny projekt został już zatwierdzony przez odpowiednie organy, więc liczymy, że to jeszcze nie koniec klubu - powiedziała Valeskinha.

Mistrzyni olimpijska z Pekinu przyznała, że powrót do elity będzie długi i mozolny. Curitiba Volei będzie bowiem musiała wspinać się po ligowej drabince praktycznie od najniższych rozgrywek...