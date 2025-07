12. edycja Światowych Igrzysk Sportowych The World Games odbędzie się od 7 do 17 sierpnia 2025 r. Gospodarzem będzie chińskie megamiasto Chengdu. Po raz trzeci w historii (od 1981 r.) impreza będzie gościć w Azji.

Chengdu, miasto liczące 20 milionów mieszkańców w południowo-zachodnich Chinach, jest stolicą prowincji Syczuan i jest dobrze znane na świecie choćby z bazy badawczej hodowli pandy wielkiej.

Maksymalna liczba (w tym sportowców i osób technicznych) w programie sportowym TWG 2025 i kolejnych, została zwiększona z 4200 do 5000. Chengdu zapewniło obiekty i niezbędną infrastrukturę, wiążącą się ze zwiększoną liczbą uczestników. Zgodnie z zasadami IWGA budowa nowych obiektów sportowych nie jest wymagana, a w Chengdu nie jest to wcale potrzebne, ponieważ istnieje tam więcej wysokiej klasy obiektów sportowych niż to będzie potrzebne do przeprowadzenia imprezy.

Chengdu ma już doświadczenie w organizacji multisportowych imprez, bo w przeszłości zorganizowało już Światowe Igrzyska Policji i Straży Pożarnej w 2019 r. oraz 31. Letnią Uniwersjadę w 2023 r., podczas której Polacy zdobyli 43 medale.

W programie tegorocznych The World Games znalazły się 34 sporty, 60 dyscyplin i 256 konkurencji medalowych.

W Chinach nie zabraknie oczywiście reprezentacji Polski, która wraz ze sztabami szkoleniowymi liczyć będzie 98 osób oraz troje sędziów (2 sędziny – freediving, 1 sędzia – ratownictwo wodne). Biało-czerwoni sportowcy, w liczbie 64 osób, wystartują w: wyścigach dronów (Paweł Laszczak jest srebrnym medalistą poprzednich Światowych Igrzysk 2022), bilardzie, maratonie kajakowym, kajak polo, tańcu sportowym, kickboxingu, korfballu, ratownictwie wodnym, muaythai, biegach na orientację, motosurfingu, trójboju siłowym, wspinaczce sportowej (m.in.: Aleksandra Kałucka – brązowa medalistka olimpijska z Paryża 2024, Natalia Kałucka – srebrna medalistka poprzednich Światowych Igrzysk 2022), squashu, freedivingu i wakeboardzie.

Większość polskich sportowców wraz ze sztabami szkoleniowymi odbierze nominacje do reprezentacji Polski na 12. Światowe Igrzyska Sportowe The World Games Chengdu 2025 w poniedziałek, 7 lipca w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.

W dotychczasowych startach w ramach Światowych Igrzysk Sportowych The World Games Polacy zdobyli 78 medali (22 złote, 27 srebrnych, 29 brązowych). Podczas ostatnich, 11. The World Games 2022 Polacy wywalczyli 15 medali (3, 5, 7). Warto wspomnieć, że jedna z edycji tej imprezy była zorganizowana w Polsce, we Wrocławiu w 2017 roku. Reprezentacja Polski zdobyła wówczas w stolicy Dolnego Śląska 30 medali (9 złotych, 10 srebrnych i 11 brązowych).

Transmisja TV i stream online ceremonii ślubowania przed World Games 2025 od godz. 11:00 w Polsacie Sport Fight oraz Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

