Szok! Jagiellonia przegrała w sparingu... 1:7

Piłkarze Widzewa popisali się dużą skutecznością. Z dobrej strony pokazali się zawodnicy pozyskani latem przez łódzki klub. Po dwie bramki zdobyli Nigeryjczyk Samuel Akere oraz Sebastian Bergier. W zespole trenera Zeljko Sopica wystąpili też inni nowi piłkarze - Mariusz Fornalczyk, Antoni Klukowski, Hiszpan Angel Baena oraz po raz pierwszy pozyskani w tym tygodniu hiszpański środkowy obrońca Ricardo Visus i albański pomocnik Lindon Selahi. Wolne dostali za to m.in. Bartłomiej Pawłowski oraz nowy bramkarz Maciej Kikolski.

- Widać, że chłopaki czują się coraz lepiej fizycznie i mają lepszą kontrolę nad piłką. Wychodziły nam dziś małe rzeczy, a do tego byliśmy skuteczni. Do wyniku jednak podchodzimy ze spokojem. Czeka nas dalsza praca, a mecz, który rozegramy z Jagiellonią w lidze na pewno będzie inny i dużo bardziej wymagający - przyznał drugi trener Widzewa Marcin Pogorzała.

Dla Jagiellonii jedynego gola zdobył Dawid Drachal, który dołączył do zespołu z Białegostoku w przerwie między rozgrywkami. Oprócz 20-letniego pomocnika, w różnych wymiarach czasowych zagrali wszyscy nowi piłkarze Jagiellonii: Portugalczyk Bernardo Vital, Japończyk Yuki Kobayashi, Duńczyk Louka Prip, Grek Dimitris Rallis oraz wracający do białostockiej drużyny Bartłomiej Wdowik.

Dla Widzewa był to czwarty sparing w trakcie przygotowań do nowego sezonu. We wcześniejszych łodzianie przegrali z pierwszoligową Odrą Opole (1:2) oraz wygrali ze Zniczem Pruszków i czeskim Banikiem Ostrawa (2:0). W czwartek, na zakończenie obozu w Opalenicy, zagrają z Miedzią Legnica oraz Piastem Gliwice.

Z kolei Jagiellonia w trakcie przygotowań do nowego sezonu ekstraklasy wygrała z pierwszoligowym Górnikiem Łęczna (2:0). W piątek zagra z Zagłębiem Lubin, a w sobotę z czeskim FK Teplice. Tego dnia drużyna trenera Adriana Siemienca zakończy obóz w Opalenicy.