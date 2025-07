Gdzie oglądać mecze Wimbledonu w poniedziałek?

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wimbledon 2025. Gdzie oglądać? Transmisje TV i stream online - 07.07

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Wimbledon - studio

14:30 Alex De Minaur - Novak Djokovic (M. Łuczak)

16:30 Mirra Andriejewa - Emma Navarro (M. Łuczak)

18:00 Iga Świątek - Clara Tauson (M. Muras, D. Olejniczak)

Polsat Sport 2:

12:00 Marin Cilic - Flavio Cobolli (R. Spiak)

14:00 Jekaterina Aleksandrowa - Belinda Bencic (D. Olejniczak)

16:00 Ben Shelton - Lorenzo Sonego (D. Olejniczak)

18:00 Zieliński/Hsieh - Salisbury/Stefani (M. Krogulec)

Polsat Sport 3:

14:00 Ludmiła Samsonowa - Jessica Bouzas Maneiro (D. Żbik)

18:00 Jannik Sinner - Grigor Dimitrow (T. Tomaszewski)

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Wimbledon - studio

14:30 Alex De Minaur - Novak Djokovic (M. Łuczak)

16:30 Mirra Andriejewa - Emma Navarro (M. Łuczak)

18:00 Iga Świątek - Clara Tauson (M. Muras, D. Olejniczak)

Polsat Sport Premium 2 (kort nr 8 od 12:00 - bez komentarza):

Kristina Penickova - Laima Vladson

K. Bennani/L. Hede - O. Bonding/J. Leach

H. Gokpinar/K. Yilmaz - M. Ceban/C. Hewitt

J. Didoni Bonini/R. Tabata - O. Paldanius/A. Ważny

Polsat Sport Premium 3 (kort nr 12 od 12:00- bez komentarza):

P. Herbert/J. Thompson - H. Heliovaara/H. Patten

J. Salisbury/N. Skupski - M. Gonzalez/A. Molteni

Mimi Xu - Alena Kovackova

J. Salisbury/L. Stefani - J. Zieliński/S. Hsieh

Polsat Sport Premium 4 (kort nr 14 od 12:00 - bez komentarza):

A. Arcila/D. Mosejczuk - T. Derepasko/J. Vasami

T. Babos/L. Stefani - L. Kichenok/E. Perez

L. Lagerbohm/S. Rybkin - M. Exsted/J. Kumstat

J. Withrow/I. Khromacheva - M. Pavic/T. Babos

Polsat Sport Premium 5 (kort nr 17 od 12:00 - bez komentarza):

P. Basile/A. Vasilev - K. Chen/F. Thomas

K. Birrell/M. Joint - O. Gadecki/D. Krawczyk

Y. Alexandrescou/S. Haita - E. Lorimer/W. Moxon

N. Skupski/D. Krawczyk - zwycięzcy meczu Y. Bhambri/X. Jiang - M. Arevalo/S. Zhang

Polsat Sport Premium 6 (kort nr 18 od 12:00 - bez komentarza):

Anastazja Cvetkovic - Hannah Klugman

Y. Bhambri/R. Galloway - M. Granollers/H. Zeballos

Emerson Jones - Yoana Konstantinova

Lea Nilsson - Lilli Tagger

Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

Julieta Pareja - Flora Johnson

Rositsa Dencheva - Ruby Cooling

Daniella Britton - Tahlia Kokkinis

M. Rottgering/H. Schoenmakers - T. Behrmann/N. Bilozertsev

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):

Charo Esquiva Banuls - Yushan Shao

Neus Torner Sensano - Kanon Sawashiro

J. Mackenzie/N. McDonald - Y. Alvarez/J. Secord

Yuhan Wang - Teodora Kostovic

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):

Vendula Valdmannova - Luna Maria Cinalli

Jana Kovackova - Nauhany Leme Da Silva

R. Cozad/M. Dussault - Z. Nurlanuly/D. Zhalgasbay

A. Omarkhanov/E. Pleshivtsev - M. Farzam/G. Goode

Kort numer 7 (od 12:00 - bez komentarza):

Eugenia Zozaya Menendez - Ruien Zhang

A. Santamarta Roig/M. Schoenhaus - R. Karki/J. Satterfield

Ksenia Efremova - Mia Pohankova

Elizara Yaneva - Julia Stusek

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

N. Johnston/B. Willwerth - F. Bockelmann Evans/F. Redza

V. Kudermetova/E. Mertens - B. Haddad Maia/L. Siegemund

G. Crivellaro/D. Pagani - C. Brady/B. Gusic - Wan

L. Miguel/Z. Sesko - K. Hance/J. Kennedy

D. Davies/R. Lawlor - C. Doig/K. Tyagi