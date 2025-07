Zieliński wystartował w dwóch turniejach podczas Wimbledonu - deblowym i mikstowym. W deblu jego partnerem jest Czech Adam Pavlasek.



Panowie wygrali już dwa mecze, a teraz zmierzą się z parą Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin w 1/8 finału.



Warto wspomnieć, że z Nysem Polak zna się doskonale. Przez lata Monakijczyk był deblowym partnerem Zielińskiego. W zeszłym roku duet rozstał się jednak ze sobą.



Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.



Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin na Polsatsport.pl.