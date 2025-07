A jednak! Polski wicemistrz olimpijski zagra w Warcie Zawiercie

Przez ostatnie dwa sezony Bołądź wywalczył z Projektem dwa brązowe medale PlusLigi oraz Puchar Challenge. Teraz jednak przyszedł czas na zmiany i polski atakujący zamieni województwo mazowieckie na Śląskie.

"Wicemistrz olimpijski w Jurajskiej Armii! W nowym sezonie Aluron CMC Warta Zawiercie będzie miała nowego atakującego. Jest nim Bartłomiej Bołądź, wicemistrz olimpijski z Paryża oraz aktualny brązowy medalista PlusLigi" - napisano na oficjalnym profilu Aluronu CMC Warty Zawiercie.

- Bartłomiej Bołądź absolutnie należy do czołówki polskich atakujących, o czym świadczy fakt, że od kilku lat regularnie jest powoływany do reprezentacji Polski i został z nią wicemistrzem olimpijskim. To wszechstronny leworęczny zawodnik, którego charakteryzuje duży zasięg oraz dysponowanie wieloma kierunkami ataku. Wierzę, że idealnie wkomponuje się w filozofię gry Michała Winiarskiego i jeszcze bardziej rozwinie swoje umiejętności w naszym zespole - powiedział prezes Zawiercia, Kryspin Baran.

Bołądź pierwsze kroki stawiał w SMS-ie Spała, skąd przeniósł się do Cerradu Czarnych Radom, następnie spędził dwa sezonu z VfB Friedrichshafen, a potem wrócił do Polski. Przez trzy lata bronił barw MKS-u Ślepska Malow Suwałki. Później grał też w Treflu Gdańsk i PGE Projekcie Warszawa.

