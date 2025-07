Komplet zwycięstw i pewny awans! Polskie siatkarki zagrają o ćwierćfinał MŚ

Mecz nie rozpoczął się po myśli Polek, które przegrały pierwszą partię 20:25. Później zawodniczki prowadzone przez Marcina Orlika wzięły się jednak w garść. Wygrały dwa kolejne sety, ale w każdym z nich w końcówce toczyła się istna wojna nerwów. Reprezentantki Polski triumfowały kolejno do 22, 23.

Wydawało się, że spotkanie zakończy się w czterech setach. Polki prowadziły już 21:18, ale wyraźnie straciły koncentrację i oddały rywalkom seta. O losach tego starcia decydował zatem tie-break.

A w nim polskie siatkarki rozpoczęły z wysokiego "C". Szybko wyszły na kilkupunktowe prowadzenie (5:0), którego nie oddały już do końca. Hiszpanki zaczęły punktować, ale gra toczyła się punkt za punkt. To było zbyt mało, więc po ponad 2,5 godziny gry to właśnie Polki mogły cieszyć się z kolejnego zwycięstwa.

Biało-Czerwone mogą pochwalić się świetnymi wynikami podczas zmagań na arenie międzynarodowej. Po pięciu spotkaniach fazy grupowej mają na swoim koncie pięć zwycięstw i 13 punktów. Podopieczne trenera Marcina Orlika do tej pory wygrały z Bułgarią (3:1), Turcją (3:0), Stanami Zjednoczonymi (3:2) i Peru (3:0). Do tego dołożyły też triumf nad Hiszpanią.

Dzięki tym wynikom Polki uplasowały się na pierwszym miejscu w grupie C i mają już zapewniony awans do kolejnego etapu rywalizacji.

Mistrzostwa świata U19 siatkarek są rozgrywane w dniach 2–13 lipca w Chorwacji i Serbii. W turnieju uczestniczą 24 reprezentacje, podzielone na cztery grupy. Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze drużyny z każdej z grup.

Polska - Hiszpania 3:2 (20:25, 25:22, 25:23, 23:25, 15:8)

KP, Polsat Sport