"Kretyni, idioci, pokolenie bez perspektyw". Trener kadry wulgarnie obrażał zawodników!

"Przemowę" selekcjonera nagrał jeden ze szczypiornistów, który anonimowo opublikował nagranie w Internecie. Miała ona miejsce w przerwie meczu o 11. miejsce rozgrywanych w Polsce mistrzostw świata do lat 21, w którym "Vatreni" mierzyli się z Austriakami. Chorwaci przegrywali w tym momencie 7:12.

- Zagrzeb, Nexe i Sesvete to jedyne poważne kluby w Chorwacji. Reszta to drużyny amatorskie, których nazw nawet nie kojarzę. Do niczego się nie nadajecie i cieszę się, że mi to właśnie udowadniacie. Gdybyście umieli, na pewno gralibyście lepiej, ale wy po prostu nie umiecie. Wy się nie wyspaliście, a Austriacy się wyspali. Dla was mecz jest za wcześnie, ale dla Austiaków nie... Dla obu drużyn zagrano przed meczem hymny, ale Austriacy czują dumę, a wy nie, bo macie wszystko gdzieś! Widzicie tylko siebie i każdy z was jest przekonany, że jest najlepszy na świecie. Tymczasem jesteście kretynami, idiotami, wieśniakami, pokoleniem bez perspektyw - grzmiał Dvorsek, cytowany przez chorwacki Sportcom.

Tyradę szkoleniowca próbował przerwać kapitan zespołu, ale to jeszcze bardziej rozwścieczyło selekcjonera.

- Zamknij się! Nie odzywaj się, kiedy ja mówię! Spójrz na mnie, mały gówniarzu! Ty jesteś kapitanem? Ty jesteś ch..., a nie kapitanem! - krzyczał trener.

Po wycieku nagrania do mediów młodzi szczypiorniści wydali wspólne oświadczenie, tłumacząc, że sytuacja z przerwy meczu Chorwacja - Austria nie była incydentem, a normą w tej kadrze. Sportowcy przypomnieli, że większość obecnej drużyny U-21 ma na koncie brąz juniorskich mistrzostw świata z ubiegłego roku i żaden z nich nie zasługuje na takie traktowanie.

W tegorocznych MŚ U-21 Chorwacja zajęła ostatecznie 12. miejsce. W starciu o 11. pozycję "Vatreni" przegrali z Austriakami 26:30.