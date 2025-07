Poznaliśmy pierwszego ćwierćfinalistę Euro 2025

O zwycięstwie Norwegii w Sionie rozstrzygnął niecodzienny gol Caroline Graham Hansen w 84. minucie. 30-letnia piłkarka Barcelony próbowała chyba dośrodkować, ale piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki, obok zaskoczonej bramkarki rywalek.

- To była intuicja. Próbujesz czegoś, czego nikt się nie spodziewa, a potem to wpada. Nie mam lepszego wytłumaczenia niż to — przyznała Graham Hansen w rozmowie z norweską stacją TV2.

Po dwóch kolejkach Norweżki mają komplet punktów i pewny już awans do ćwierćfinału, na dodatek z pierwszego miejsca w grupie. O drugie powalczą w ostatniej kolejce w bezpośrednim starciu Szwajcarki i Finki, które zgromadziły po 3 pkt.

Pozostająca z zerowym kontem Islandia po niedzielnej porażce 0:2 ze Szwajcarią w Bernie (obie bramki dla gospodyń padły w ostatnim kwadransie) straciła definitywnie szansę wyjścia z grupy.

Występujące w grupie C Polki, które w 1. kolejce uległy Niemkom 0:2, zagrają we wtorek ze Szwedkami.

MS, PAP