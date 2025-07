Triumfator Wimbledonu o czarnej stronie tenisa: Wszyscy jadą na antydepresantach

Punktem wyjścia dla słów Ivanisevicia była niedawna wypowiedź Alexandra Zvereva, który tuż po odpadnięciu w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu przyznał, że ma problemy psychiczne i w najbliższym czasie będzie musiał skorzystać z pomocy specjalistów.

- To takie uczucie, jakbyś kładł się spać bez motywacji na następny dzień. Jakbyś nie miał ochoty wstawać i iść do pracy. Każdy z nas doświadczył pewnie takiego stanu, bez względu na to, czym się zajmuje. Ja dokładnie takie coś przeżywam właśnie teraz, a kiedy jest się zawodowym sportowcem, ma to ogromny wpływ na osiągane wyniki. Muszę odzyskać utraconą radość. Nie sądzę, by moim problemem był tenis. To kwestia życia ogólnie. Nigdy nie czułem takiej pustki i muszę na nowo odkryć siebie. Po raz pierwszy w życiu mogę potrzebować terapii - przyznał Zverev na konferencji prasowej po meczu z Arthurem Rinderknechem.

Goran Ivanisević, zwycięzca Wimbledonu z 2001 roku, podkreślił, że problemy psychiczne tenisistów nie są w dzisiejszym świecie niczym nowym. Chorwat zdradził, że w kuluarach wielu zawodników z Touru przyznaje mu się, że musi wspomagać się środkami antydepresyjnymi.

- Kiedy rozmawiam z tenisistami, dowiaduję się, że wszyscy jadą na antydepresantach. Nie wiem, czy to przez presję, którą zawodnicy sami na siebie nakładają, czy może nie potrafią sobie poradzić z wysokimi oczekiwaniami ludzi. Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi tu na myśl, są jednak media społecznościowe. Są one wszechobecne i mocno wpływają na rytm dnia i nastrój sportowców - głównie tych młodych, ale starszych również. Bardzo łatwo jest dać się wciągnąć w wirtualny świat i brać do siebie komentarze ludzi, a to, co wychodzi spod klawiatury niektórych internautów naprawdę może zaboleć. To nie są przyjemne rzeczy i trzeba o tym głośno rozmawiać - powiedział Chorwat w rozmowie z serbskim Sport Klubem.

W ostatnich latach głośno o swoich problemach psychicznych mówili między innymi Robin Soderling (znany między innymi z sensacyjnego pokonania w 2009 roku w 1/8 finału French Open Hiszpana Rafaela Nadala), Jelena Dokoć (była tenisistka z pierwszej dziesiątki rankingu WTA) czy Amanda Anisimova.