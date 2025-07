Wimbledon: Agnieszka Radwańska/Magdalena Rybarikova - Martina Hingis/Cara Black. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Dla Radwańskiej to kolejny start w tym wyjątkowym turnieju. Wzięła udział w trzech edycjach, tak więc i tym razem organizatorzy postanowili zaprosić polską tenisistką, która w 2012 roku dotarła do finału singla na kortach Wimbledonu.

Polka i Słowaczka trafiły do grupy B. Znalazły się w niej jeszcze takie duety jak Cara Black/Martina Hingis, Daniela Hantuchova/CoCo Vandeweghe oraz Kiki Bertens/Johanna Konta.

W pierwszym meczu Radwańska i Rybarikova zmierzą się z Hingis i Black.

Wimbledon: Agnieszka Radwańska/Magdalena Rybarikova - Martina Hingis/Cara Black. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Radwańska/Rybarikova - Hingis/Black we wtorek 8 lipca w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Mecz odbędzie się na korcie 18 jako drugi (po zakończeniu spotkania Mark Woodforde/Barbara Schett - Nenad Zimonjic/Martina Navratilova). Polkę powinniśmy zobaczyć w grze ok. 14:00.