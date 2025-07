Za nami ślubowanie reprezentacji Polski przed World Games 2025

Kibice na pewno nie będą mogli narzekać na brak emocji podczas tegorocznych World Games. Organizatorzy zaplanowali rywalizację w 34 sportach, 60 dyscyplinach i 256 konkurencjach medalowych.

Oczywiście na takim wydarzeniu nie może zabraknąć reprezentantów Polski. Biało-czerwoni sportowcy, w liczbie 64 osób, wystartują w: wyścigach dronów (Paweł Laszczak jest srebrnym medalistą poprzednich Światowych Igrzysk 2022), bilardzie, maratonie kajakowym, kajak polo, tańcu sportowym, kickboxingu, korfballu, ratownictwie wodnym, muaythai, biegach na orientację, motosurfingu, trójboju siłowym, wspinaczce sportowej (m.in.: Aleksandra Kałucka – brązowa medalistka olimpijska z Paryża 2024, Natalia Kałucka – srebrna medalistka poprzednich Światowych Igrzysk 2022), squashu, freedivingu i wakeboardzie.

W poniedziałek 7 lipca w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyło się oficjalne ślubowanie reprezentantów Polski przed sierpniową imprezą. Tekst ślubowania w imieniu zawodniczek i zawodniczek odczytała medalistka olimpijska Aleksandra Kałucka, natomiast ślubowanie jako przedstawiciel trenerów i pracowników reprezentacji złożył Mateusz Rynkiewicz - trener maratonu kajakowego.

- Pierwszy raz jadę na World Games, więc mega się cieszę, że jako sportowiec mogę rywalizować na różnych zawodach. Byłam już w Paryżu, więc myślę, że teraz będzie trochę łatwiej - powiedziała Aleksandra Kałucka w rozmowie z Aleksandrą Szutenberg.

Warto przypomnieć, że Biało-Czerwoni w przeszłości już odnosili sukcesy na World Games. Polacy do tej pory zdobyli w sumie 78 medali (22 złotych, 27 srebrnych i 29 brązowych).

- Mówiłem, że fajnie byłoby, gdyby zdobytych medali było już w sumie ponad 100. Tego życzę naszym sportowcom. Robimy dla nich wszystko, ale także dla ich osób towarzyszących i trenerów. W polskiej ekipie jest 98 osób, więc jest to spora drużyna Biało-Czerwonych - stwierdził prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

12. edycja Światowych Igrzysk Sportowych The World Games odbędzie się od 7 do 17 sierpnia 2025 r. Gospodarzem będzie chińskie megamiasto Chengdu. Po raz trzeci w historii (od 1981 r.) impreza będzie gościć w Azji. Transmisje z rywalizacji na World Games będą dostępne na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport