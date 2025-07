Chelsea w finale KMŚ

Pierwszą bramkę dla Chelsea strzelił Joao Pedro (18.), który karierę rozpoczynał... we Fluminense. 23-letni Brazylijczyk oddał techniczne uderzenie z ok. 20 metrów, a gdy piłka wpadła do siatki, powstrzymał radość z szacunku dla swojego pierwszego klubu.

Napastnik przeszedł do Chelsea w minioną środę.

Kilka minut później drużyna z Rio de Janeiro była bliska wyrównania, ale po strzale Herculesa piłkę, która minęła już hiszpańskiego bramkarza Roberta Sancheza, z linii bramkowej w ostatniej chwili wybił jego rodak Marc Cucurella.

Niespełna kwadrans po rozpoczęciu drugiej połowy znów dał o sobie znać Joao Pedro, który podwyższył prowadzenie (56.). Tym razem Brazylijczyk wbiegł w pole karne z piłką i oddał potężny strzał, nie dając żadnych szans 44-letniemu bramkarzowi Fabio, najstarszemu uczestnikowi turnieju. Strzelec ponownie nie okazywał radości z gola.

Obrońcą i kapitanem Fluminense był 40-letni Thiago Silva, który do brazylijskiej ekipy przeniósł się w ubiegłym roku, po czterech sezonach w Chelsea. Z londyńczykami triumfował m.in. w Lidze Mistrzów w połowie 2021 roku oraz w Klubowych Mistrzostwach Świata kilka miesięcy później.

We wtorek Silva nie miał powodów do zadowolenia, ale w 65. minucie zapobiegł utracie trzeciej bramki, gdy wybił piłkę zmierzającą do bramki sprzed linii.

Chelsea zagra w finale klubowych MŚ po raz trzeci w historii. Dziewięć lat przed triumfem z 2021 roku, "The Blues" ulegli Corinthians 0:1.

Drugi półfinał, pomiędzy tegorocznym triumfatorem europejskiej Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain a zwycięzcą tych rozgrywek m.in. w 2024 roku Realem Madryt, zostanie rozegrany na tym samym stadionie w środę o godz. 21 czasu polskiego. Sędzią głównym będzie Szymon Marciniak.

Finał odbędzie się w niedzielę, także w East Rutherford.

Fluminense - Chelsea 0:2 (0:1)

Bramki: Joao Pedro 18, 56.

Fluminense: Fabio - Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos (54 Keno) - Guga, Hercules (70 Canobbio), Bernal (70 Lima), Rene - Nonato (66 Soteldo) - Arias, Cano (54 Everaldo).

Chelsea: Sanchez - Gusto (68 James), Chalobah, Adarabioyo, Cucurella - Caicedo, Palmer, Fernandez (86 Santos) - Nkunku (86 Dewsbury-Hall), Joao Pedro (60 Jackson), Neto (68 Madueke).

Żółte kartki: Nonato, Soteldo - Sanchez.

