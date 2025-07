Dramat na Wimbledonie. Sinner wziął mikrofon i przemówił. Tłum zareagował

W pierwszym gemie tego spotkania niekomfortowo poczuł się Sinner. Widać było, że Włoch ma problemy z łokciem. Wiatru w żagle nabrał za to Dimitrow, który pewnie wygrał seta 6:3. Bułgar kontynuował dobrą grę i wygrał także druga partię - tym razem 7:5. Było coraz bliżej niespodzianki.

W trzecim secie przy stanie 2:2 Dimitrow zaserwował asa i po chwili poczuł gigantyczny ból. Natychmiast pojawił się przy nim sztab medyczny, wspierał go również Sinner. Dimitrow cierpiał z bólu i na moment udał się do szatni. Po kilku minutach wrócił, ale tylko po to, by podziękować Sinnerowi za mecz. Po chwili stało się jasne, że Bułgar skreczował.

- Trudno znaleźć jakieś słowa. Grigor to ambitny tenisista. Wszyscy jesteśmy przybici i bardzo smutni. Jesteśmy przyjaciółmi, bardzo dobrze dogadujemy się poza kortem. Bez wątpienia zasłużył na ćwierćfinał - powiedział tuż po zakończeniu spotkania Sinner.

- To był ogromny pech. Teraz mogę mieć tylko nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Nie taki koniec meczu chcieliśmy oglądać. Życzmy mu wszystkiego najlepszego i podziękujmy mu brawami - zaapelował Włoch.



Publiczność spełniła prośbę tenisisty. Kibice nagrodzili Bułgara głośnym aplauzem.



Całą rozmowę z Jannikiem Sinnerem obejrzysz w załączonym materiale wideo.