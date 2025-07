Grigor Dimitrow poznał diagnozę. Co dolega tenisiście?

Z powodu kontuzji Dimitrow (21. ATP) opuścił szereg zawodów, w tym Masters w Toronto i Cincinnati. Oczekuje się, że Bułgar wróci do zdrowia przed ostatnim turniejem Wielkiego Szlema w tym sezonie, US Open, który odbędzie się w dniach 24 sierpnia - 7 września.

ZOBACZ TAKŻE: Wimbledon: Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa. Relacja na żywo

Dimitrow w pojedynku z Sinnerem prowadził w setach 2:0, a w trzeciej partii był remis 2:2. Wówczas tenisista usiadł na korcie po wygranym gemie serwisowym i trzymał ręce na klatce piersiowej po prawej stronie. Po przerwie Bułgar postanowił wycofać się z meczu.

To już piąty turniej Wielkiego Szlema z rzędu, w którym Dimitrowowi nie udało się ukończyć meczu. W 2024 roku odpadł w czwartej rundzie Wimbledonu, a następnie nie ukończył ćwierćfinałowego spotkania w US Open, a także meczów otwarcia na Australian i French Open. Po turnieju w Paryżu nie zagrał ponownie aż do Wimbledonu, tracąc praktycznie całą część sezonu na kortach trawiastych.

W spotkaniu z Dimitrowem kontuzji łokcia doznał Sinner, który kontynuował grę. Zawodnik przeszedł testy medyczne we wtorek rano, aby ustalić skalę problemu i zaplanował popołudniową sesję treningową, którą później odwołał. Jego trener Darren Cahill zapewnił, że mimo niedyspozycji jego podopieczny w środę będzie w stanie zagrać w ćwierćfinale z rozstawionym z numerem 10. Amerykaninem Benem Sheltonem.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Zwycięzcą dwóch ostatnich edycji turnieju w Londynie jest Hiszpan Carlos Alcaraz.

BS, PAP