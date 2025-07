Kamil Majchrzak gościem specjalnym Studia Wimbledon! Gdzie obejrzeć?

Kamil Majchrzak sprawił ogromną niespodziankę, docierając w turnieju wimbledońskim aż do 1/8 finału. Dopiero na tym etapie pokonał go Karen Chaczanow.

W 1/8 finału imprezy wielkoszlemowej Polak wystąpił po raz pierwszy. Rosjanin ma w dorobku m.in. dwa wielkoszlemowe półfinały - US Open 2022 i Australian Open 2023. Różnica między zawodnikami była więc spora i było ją widać na korcie.



Mimo porażki Majchrzak ze swojego występu w Londynie może być zadowolony. W kolejnym notowaniu światowego rankingu 14 lipca powinien być w okolicach 80. miejsca. To oznacza, że w sierpniowym US Open będzie mógł zagrać bez kwalifikacji. Dobra postawa na trawiastych kortach Wimbledonu ma też duże przełożenie finansowe. Dotarcie do 1/8 finału daje premię w wysokości 240 tys. funtów, czyli ok. 1,2 mln zł.



W środę Majchrzak będzie gościem specjalnym naszego Studia Wimbledon.

Studio Wimbledon z Kamilem Majchrzakiem. Gdzie oglądać?

Studio Wimbledon z Kamilem Majchrzakiem rozpocznie się w środę 9 lipca o godzinie 13:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.